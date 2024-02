Navio Pirata do BaianaSystem navegará pelo mar de foliões no entorno do Parque Ibirapuera

No dia 17 de fevereiro, sábado, o entorno do Parque Ibirapuera, localizado na zona sul de São Paulo, será transformado em oceano pelos foliões que acompanharão a viagem do Navio Pirata, do BaianaSystem. O grupo que se apresenta dentro da programação do Carnaval Viva a Rua, realizado pelo Coletivo Pipoca, conta com a presença inédita dos artistas Vandal e Larissa Luz. A concentração está programada para ocorrer a partir das 14h00, na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n.

Fruto da diversidade sonora de Salvador, o BaianaSystem tem no carnaval um dos seus principais palcos. A bordo do seu navio pirata, a banda renova sua relação com as ruas e com o público, em apresentações cheias de energia e inspiração, embaladas por músicas que juntam a guitarra baiana, o sound system e artes visuais, entre elas, Lucro, Duas Cidades, Dia da Caça, Playsom, Sulamericano, Bola de Cristal, além da nova faixa Batukerê, lançada em 8 de fevereiro. E, para animar ainda mais a festa, nessa temporada de pós-carnaval, dois tripulantes especiais estarão no navio, além do BaianaSystem: Vandal e Larissa Luz acompanharão o grupo no cortejo.

Celebrando os 15 anos de trajetória do grupo e 10 anos do Navio Pirata, BaianaSystem apresenta como tema deste Carnaval Batukerê: Toda Fé, Toda Paz. Batukerê é um movimento a encampar todo o universo BaianaSystem de agora em diante e que convida pessoas de toda fé a celebrar a vida através desse toque: “É o Carnaval de 15 anos de Baiana e com isso vem com um grande significado pra gente, é um Carnaval que é pós-pandemia, após uma série de coisas que a gente vem tentando fazer ali na avenida, falando de paz, de amor, o grito que Russo puxa de ‘É só amor… Por isso a gente está chamando esse Carnaval de ‘Batukerê: Toda Fé, Toda Paz’”, conta Roberto Barreto, guitarrista do BaianaSystem.

No mar de foliões, o Navio Pirata propiciará uma surpreendente experiência audiovisual, que será transmitida no show por meio de instalações de LED ‘s, refletidos por toda a embarcação.

O Navio Pirata leva BaianaSystem a bordo com o intuito de, a cada ano, reafirmar seu compromisso com as ruas e com o público por meio de suas apresentações, que equivalem a uma viagem pelo seu universo particular. “Esse Carnaval precisa de uma expressão: a expressão que eu quero usar é ‘toda fé, toda paz’. Porque quando eu falo paz, eu digo a minha, mas eu quero respeitar a sua, quando eu digo fé, eu quero toda, então esse é um código muito importante para a gente sair para as ruas”, diz Russo Passapusso, vocalista do BaianaSystem.

A passagem do Navio Pirata acontece na Avenida Pedro Álvares Cabral, a partir das 13h00, em frente à praça do Obelisco, no Parque Ibirapuera.

BaianaSystem é formado por artistas de vivências e caminhos diferentes que se cruzam nas crenças atemporais do universo nordestino e que desenham com música os traços da força cultural de um povo. Roberto Barreto (guitarrista), Russo Passapursso (vocais), Seko Bass (baixo) e Felipe Cartaxo (artista visual) formam o grupo que se apresenta no pós-carnaval de rua de São Paulo.

O Carnaval Viva a Rua, promovido pelo Coletivo Pipoca, realiza em 2024 desfiles de oito grandes blocos (Estado de Folia, Bicho Maluco Beleza, Bloco da Maria, Monobloco, Navio Pirata, Orquestra Voadora, Sargento Pimenta e Forrozin) em São Paulo e do Bangalafumenga no Rio de Janeiro. Neste ano, como nos anteriores, os blocos do Carnaval Viva a Rua respeitarão o conceito de ocupação consciente da cidade e do espaço público, sem áreas vips, camarotes e abadás, valorizando a cultura de rua e a soberania das manifestações populares como uma festa de todos para todos.

Tudo o que acontece nos bastidores dos blocos poderá ser acompanhado por qualquer pessoa, graças à cobertura da folia através da PIPOCA TV, um novo núcleo do coletivo que tem como foco a transmissão das ações de artistas e dos bastidores de seus trios. As coberturas serão distribuídas em parceria com YouTube e KWAI no canal dessas plataformas.

SERVIÇO

Navio Pirata com BaianaSystem

Data: 17 de fevereiro de 2024

Horário Concentração: 13h00

Horário do desfile: 14h00

Horário Dispersão: 18h00

Endereço Concentração: Av. Pedro Álvares Cabral x Obelisco

Endereço Dispersão: Av. Pedro Álvares Cabral x Monumento às Bandeiras