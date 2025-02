Natura traz evento aberto ao público no Ibirapuera para lançamento de Tododia Energia

Já pensou em ter uma rotina de cuidados capaz de despertar o corpo e mente, resultando em um dia com mais energia? Após diversos estudos sobre como experiências de bem-estar podem influenciar na vitalidade do corpo, Natura Tododia lança sua nova linha Tododia Energia, com fragrância de Flor de Gengibre e Tangerina.

Com a nova fragrância cientificamente comprovada como energizante, nos dias 8/2 (sábado) e 9/2 (domingo), o Parque Ibirapuera será palco de uma iniciativa super energizante para que o público possa conhecer toda a linha de produtos Tododia Energia. Os visitantes que se inscreverem nas aulas de fit dance, aeroboxe e HIIT poderão curtir a experiência de ter um ‘boost’ de energia com a nova linha, que com o sabonete esfoliante, hidratante e body splash somados a um ritual de cuidado, proporciona até 7x mais energia.

Com ativações especiais, divididas em estações de autocuidado, quem participar da ativação terá a oportunidade de viver momentos energizantes e aproveitar o espaço para aprender os passos para mais disposição e energia com o lançamento. O stand contará com estações de autocuidado com as 3 principais etapas indicadas pela marca: limpar impurezas e auxiliar na circulação com o sabonete esfoliante, hidratar a pele com o creme energizante 2 em 1 e despertar os sentidos com o body splash energizante.

Além da experimentação dos produtos, a ativação conta com um cronograma de aulas de HIIT, aeroboxe e fit dance, que serão ministradas durante todo o dia, entre intervalos. Na dinâmica, o público poderá ganhar brindes, como sabonete esfoliante, desodorante e bruma facial de Natura Tododia Energia, e todos que participarem ganharão descontos na compra da linha.

Cronograma de aulas

09:30 – 10:20: Aula de HIIT

10:40 – 11:30: Aula de Aeroboxe

11:50 – 12:40: Aula de HIIT

14:30 – 15:20: Aula de FitDance

15:40 – 16:30: Aula de Aeroboxe

16:50 – 17:40: Aula de Fit Dance

Serviço

Natura Tododia Energia no Parque Ibirapuera

Dia: 8 e 9 de fevereiro

Horário: 9h30 às 16h30

Aulas: Hit, Aeroboxe e FitDance

Site para cadastro: https://www.sympla.com.br/eventos?s=Natura%20Tododia

Gratuito