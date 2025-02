Escola de Música do Parque Ibirapuera abre inscrições para curso De Tudo Se Faz Canção

Para quem é cantor de chuveiro e sonha em soltar a voz em público sem medo, o curso De Tudo Se Faz Canção, da Escola de Música do Parque Ibirapuera, é a oportunidade perfeita para para participar de um grupo e acolhedor e descobrir o prazer de cantar com plateia. Com início previsto para 10 de março de 2025, a formação não exige experiência prévia e promete uma imersão prática no mundo da música. As inscrições podem ser realizadas por meio do formulário.

O programa oferecerá um conteúdo diversificado, que inclui tanto o desenvolvimento da técnica vocal, quanto a experiência prática de cantar em grupo, além de elementos introdutórios da linguagem musical. Os alunos desenvolverão sua voz por meio de aulas práticas, abordando emissão, projeção, respiração, além de aprender fundamentos de ritmo, melodia e percepção musical. Através de exercícios de consciência corporal, o curso também prepara os participantes para uma performance de palco competente. E, para encerrar, os estudantes também viverão a emoção de se apresentar no icônico Auditório Ibirapuera.

A formação será conduzida pelo regente Daniel Reginato, educador, artista e pesquisador de música nos múltiplos contextos educacionais. Com ampla experiência no ensino musical, tanto para crianças, quanto para adultos, em escolas regulares e vocacionais, Reginato tem como foco as experiências de intersecção entre a música e outras linguagens. Utilizando o canto como sua paixão e ferramenta de trabalho, ele tem se destacado na prática profissional como regente de coral. Daniel é mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) e bacharel em Música pela Universidade de São Paulo (ECA – USP), e traz para o curso uma bagagem de conhecimento e sensibilidade pedagógica que promete enriquecer a experiência de cada aluno.

O curso é destinado a pessoas com idade a partir de 18 anos. Para garantir o acompanhamento individualizado, avaliações periódicas serão realizadas para medir o progresso dos estudantes nos aspectos de técnica vocal, percepção musical e domínio do repertório. As aulas serão semanais e acontecerão na sede da Escola de Música do Parque Ibirapuera, às segundas-feiras, das 19h30 às 21h30, totalizando 16 encontros, além de ensaios e uma apresentação final.

Curso De Tudo Se Faz Canção

Data de início: 10 de março de 2025

Horário: das 19h30 às 21h30

Local: Escola de Música do Parque Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral – Parque Ibirapuera – Portão 2 – São Paulo SP

Público: maiores de 18 anos

Inscrições: formulário

Valor: 10% de desconto para os 16 primeiros inscritos, totalizando 6x de R$ 390. Para os demais, o valor passa a ser 6x deR$ 433,33