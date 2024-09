Natura impacta mais de 80 mil pessoas durante o primeiro final de semana do Rock in Rio Brasil 2024

O primeiro final de semana da parceria entre Natura e Rock in Rio na edição de 2024 chegou com tudo: mais de 80 mil pessoas foram impactadas pelas experiências da Natura nos três primeiros dias de festival. No Portal e na loja da marca, 12 mil pessoas participaram das ativações das marcas Ekos, Faces e Humor, que envelopam a presença da Natura no festival. Entre as ações, também o co-patrocínio do Palco Sunset.



“A Natura é patrocinadora do Rock in Rio Brasil pelo terceiro ano consecutivo, pois acreditamos no poder do coletivo para transformar e levar o bem-estar às pessoas, trazendo o festival como plano de fundo com muita música e entretenimento. Nosso convite ‘E se nosso corpo pudesse sentir mais o Rock in Rio?’ representa a potência sensorial que estamos levando ao festival com nossos produtos. Os resultados do primeiro final de semana são satisfatórios ao levarmos nossos serviços de maquiagem, perfumaria e proteção solar às milhares de pessoas que estão ali celebrando, juntas, e esperamos números ainda maiores”, comenta Julia Ceschin, head de marketing estratégico e da marca Natura no Brasil.

Já a maquiagem Natura, que é a oficial do festival, conquistou espaço: os itens mais procurados na loja da marca no espaço são o Faces Gel Glitter, também na nova cor cristal, e os batons co-branded exclusivos para o festival e disponíveis em seis cores: Vinho Rocks, Bege Fresh, Rock’n’Red, Cobre Sunset, Violet Fairy e Pink Paradise.

Entre ações da marca, as ativações volantes no gramado também foram sucesso de público: os dias quentes na Cidade do Rock pedem por proteção solar. Por isso, a marca traz a ação volante com serviço de protetor solar corporal Fotoequilíbrio, com mais de 50 mil pessoas protegidas do sol. No gramado, há ação também com o Faces Gel Glitter, com serviço volante, contemplando cerca de 15 mil pessoas.

O Portal Natura foi palco para diferentes celebridades, artistas e criadores de conteúdo, como Taís Araujo, embaixadora da marca, Alane Dias, Giovanna Grigio, Adam Mitch, Urias, Gee Ramos, Renata Santti e Nátaly Neri. Nas redes sociais, a Natura é uma das marcas mais mencionadas em mar aberto pelo público.



Natura no Rock in Rio Brasil 2024

Natura e Rock in Rio se unem pela terceira vez em mais uma parceria de sucesso. Em 2024, a Natura, marca líder em beleza e cuidados pessoais no Brasil e na América Latina, se junta ao maior festival de música e entretenimento do mundo com o convite “E se nosso corpo pudesse sentir mais o Rock in Rio?”, que traduz a combinação da potência sensorial de seus produtos com a potência da música para despertar emoções, gerando o festival mais memorável de todos os tempos. Com a parceria, a Natura copatrocina o Palco Sunset, o palco dos grandes encontros e queridinho do público e da crítica, e que chega na edição que celebra os 40 anos do Rock in Rio com a mesma boca de cena que o gigante Palco Mundo, reforçando seu propósito de despertar sensações que tiram as pessoas da apatia, promovendo a união coletiva por um mundo melhor e de melhores relações entre as pessoas, proporcionando bem-estar por meio de seus produtos e experiências.