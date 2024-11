Nattan se apresenta no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo

Um dos maiores nomes da música na atualidade, Nattan é reconhecido pelo seu carisma e energia em cima dos palcos. Desta vez, o cantor desembarca em São Paulo, no feriado, para um verdadeiro espetáculo, no CTN, um dos mais importantes espaços de eventos da capital. A abertura da casa está prevista para 13h e os ingressos podem ser adquiridos no site Ticket 360.

Com um show vibrante, Nattan mistura sucessos como “Tem Cabaré Essa Noite”, “Love Gostosinho” e “Comunicação Falhou”, além de seu hit mais recente, “Amor na Praia”, que já alcançou o topo das paradas nacionais. O repertório ainda traz sucessos do novo projeto do cantor, “Estilo Nattanzinho”, como “Eu Vou Sentar” e “Pega Cabuloso”. A performance do artista é marcada pela intensa interação com o público, cenário grandioso e muita animação, características que garantem apresentações memoráveis por onde passa.

“Ê São Paulo, estou chegando! Que felicidade estar presente em um show que, com certeza, será incrível. Espero todos vocês lá para esse momento tão marcante.” declara Nattan sobre sua participação no evento.

Reconhecido como um dos maiores expoentes da música brasileira contemporânea, Nattanzinho promete uma noite de entretenimento envolvente e repleta de surpresas para seus fãs. O artista tem se destacado por proporcionar não apenas um show, mas uma experiência intensa e interativa, onde o público é convidado a vivenciar momentos únicos ao lado do artista.

SERVIÇOS – NATTAN EM SÃO PAULO

Data: 20 de novembro, quarta-feira

Horário: abertura da casa às 13h

Local: Centro de Tradições Nordestinas – R. Jacofer, 615 – Limão, São Paulo – SP, 02712-070

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/29671/ingressos-para-nattan-ze-vaqueiro-e-grelo