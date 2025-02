Nattan e Felipe Amorim se unem para o lançamento de “Medley Bloquinho”

A música brasileira está prestes a ganhar mais um hit contagiante para este carnaval. O cantor Nattan, um dos principais nomes no cenário musical nacional, acaba de anunciar sua mais nova música “Medley Bloquinho”, com a participação especial do cantor Felipe Amorim. A canção que será lançada dia 14, nas plataformas digitais, chega com uma proposta irreverente e cheia de energia, perfeita para embalar os blocos de carnaval pelo Brasil afora.

E para deixar o momento ainda mais especial, o videoclipe será gravado neste sábado, durante a apresentação da dupla no famoso Bloquinho de Verão, em Fortaleza, um dos eventos mais tradicionais da cidade, que promete reunir milhares de foliões e celebridades da música. O espetáculo, que já promete ser histórico, será registrado em alto estilo, com uma produção que vai capturar a sintonia entre os dois artistas e a vibração do público, criando uma obra audiovisual que ficará marcada na carreira de ambos.

“Eu como bom apaixonado por festa e por carnaval, não poderia deixar de presentear meus fãs com um lançamento para esse momento tão aguardado para o povo brasileiro. Estou muito feliz que essa música finalmente vai para o mundo e ainda mais por gravar o videoclipe dela em Fortaleza, em uma festa tão gostosa, com um público tão incrível”_ comenta Nattan. “Sempre que a gente se junta é uma resenha, tanto nos shows como em estúdios! Eu e Nattan sempre gostamos de fazer medley por diversão, começamos a postar e deu super certo, nosso público amou. Agora, a gente quis fazer algo mais voltado para o Carnaval, juntamos algumas músicas e escrevemos uma letra que vai ficar na cabeça de todo mundo” completou Felipe Amorim

Nattan e Felipe Amorim, que são grandes amigos e parceiros musicais, são responsáveis por um dos hits mais ouvidos dos últimos tempos, “Love Gostosinho”, sucesso que os colocou no radar de milhares de fãs. Agora, juntos mais uma vez, eles apostam em uma parceria que une o melhor de cada artista, criando uma sonoridade envolvente que promete agitar ainda mais os corações dos amantes da música brasileira.