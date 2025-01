Nattan fala sobre sucesso musical e relacionamento com Rafa Kalimann

O cantor Nattan, em uma entrevista recente para o quadro “5 Perguntas Para”, compartilhou detalhes sobre seu crescente sucesso no cenário musical e sua vida pessoal. Em um ano marcado por conquistas, Nattan destacou que 2024 foi excepcional tanto na esfera profissional quanto na afetiva.

Na música, o artista alcançou a impressionante marca de 14 milhões de ouvintes mensais em uma das principais plataformas digitais e acumulou mais de 796 milhões de streams. Seu single “Amor na Praia” se destacou ao atingir o primeiro lugar nas paradas musicais, enquanto apresentações da canção “Desmanttelo” garantiram shows lotados, consolidando sua popularidade entre os fãs.

Do lado pessoal, Nattan tornou público seu relacionamento com a influenciadora Rafa Kalimann, com quem começou a namorar em dezembro passado. O cantor expressou satisfação em relação às novidades em sua vida, revelando suas expectativas e objetivos futuros durante a entrevista.

Conquistas e planos para o futuro

Questionado sobre as realizações profissionais em 2024, Nattan afirmou: “Este ano trouxe momentos inesquecíveis que eu nunca imaginei viver. Agradeço imensamente aos meus fãs por estarem ao meu lado nessa jornada. Estou escrevendo uma história bonita e levando minha verdade e cultura por todo o Brasil”.

Além disso, o cantor revelou sua ambição de expandir sua carreira internacionalmente. “Estou estudando inglês e tenho viajado bastante. Onde quer que eu vá, seja na Europa ou na América Latina, sou sempre bem recebido. Cada nova experiência me inspira a criar projetos inovadores”, comentou.

Com os olhos voltados para 2025, Nattan planeja consolidar seus sucessos atuais e dar continuidade ao festival “Desmanttelo”, além de lançar seu novo DVD, “Estilo Nattanzinho”, prometendo que sua próxima música, “Voltar Pra Tu”, será um destaque do verão.

Vida pessoal e relacionamento com Rafa Kalimann

Reprodução – Instagram

A respeito de seu relacionamento com Rafa Kalimann, Nattan explicou como se conheceram: “Nos encontramos várias vezes antes de nos tornarmos um casal. Começamos nossa amizade durante o programa ‘Dança dos Famosos’, sem saber que estávamos destinados um ao outro”. Ele também comentou sobre como lidaram com a exposição que vem com a fama: “Minha vida já era bastante exposta antes e isso não mudou. Nós organizamos nossas agendas para aproveitarmos cada momento juntos”.

A união do cantor com Rafa parece estar trazendo felicidade mútua, reforçando a ideia de que o amor pode florescer mesmo em meio à agitação da vida pública.

Com uma trajetória promissora pela frente e um relacionamento que se intensifica, Nattan continua a impressionar seus admiradores com sua música e carisma.