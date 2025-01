Rafa Kalimann rebate críticas e reafirma compromisso com a carreira de atriz

Rafa Kalimann, conhecida por seu papel em “Família é Tudo” e também pela participação em “Rensga Hits”, recentemente compartilhou suas reflexões sobre as críticas que recebeu ao longo de sua trajetória como atriz. Em uma entrevista ao programa “Na Palma da Mari”, transmitido pela CNN Brasil, a artista expressou seu descontentamento com os ataques direcionados à sua carreira.

A ex-participante do reality show Big Brother Brasil 20 reconheceu que a notoriedade adquirida através do programa trouxe consigo tanto reconhecimento quanto escrutínio. “Eu considero legítimo o questionamento das pessoas. Estou ciente do privilégio que obtive após minha participação no Big Brother, o que me proporcionou uma plataforma de visibilidade e um público fiel”, declarou Kalimann.

Paixão e seriedade na nova fase profissional

A artista enfatizou sua paixão pela atuação e a seriedade com que abraçou essa nova fase profissional. “Respeito profundamente essa profissão e acolhi essa oportunidade com disciplina e amor. Por isso, não aceito que desmereçam meu trabalho; isso deve ser levado em conta”, afirmou Rafa.

Ela reafirmou seu compromisso com a atuação, deixando claro que não busca esse espaço apenas por vaidade. “Se eu estivesse nessa posição apenas por ego ou por motivos superficiais, seria diferente. No entanto, meus colegas de profissão têm sido meus defensores, pois perceberam a dedicação e o respeito que tenho pelo meu ofício”, concluiu Kalimann, reafirmando sua identidade como atriz e seu direito de estar na indústria cinematográfica devido ao esforço e aprendizado que investiu.