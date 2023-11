Natal Solidário de Diadema recebe doações da rede Bem Barato

A ação Natal Solidário 2023, em Diadema, começou a receber contribuições de empresas e também de moradores da cidade.

Ontem (28/12), na loja do Bem Barato, do Shopping Diadema, a rede de supermercados doou para campanha 50 cestas básicas, que serão repassadas para famílias em situação de vulnerabilidade.

A entrega dos alimentos foi recebida pelo secretário municipal de Segurança Alimentar, Gel Antônio, que agradeceu a ajuda da rede de abastecimento e ressaltou o quanto é importante doar para a campanha. “Essas cestas vão beneficiar assistidos do Programa Banco de Alimento, que atende pessoas com dificuldades sociais. Quero agradecer ao Bem Barato pela doação e dizer para as pessoas que contribuam com o Natal Solidário, porque, isso nos permite levar comida para quem precisa”, disse Gel.

Para o gerente do supermercado, Fábio Jeferson da Silva, participar da campanha é uma ação social importante. “O Grupo Bem Barato pensa sempre nas famílias, no bem estar das pessoas. Por isso, Diadema merece essa colaboração e a parceria que temos com vocês (prefeitura) é fundamental. O nosso grupo está sempre à disposição’’, finalizou.

Realizada pelo Fundo Social de Solidariedade de Diadema, o Natal Solidário faz parte da campanha permanente “Sua Fome me Incomoda”, iniciada em 2021, com o objetivo de combater a fome. Os alimentos aceitos na ação, são os não perecíveis, entre eles: arroz, feijão, fubá, farinha de trigo, farinha de mandioca, óleo, macarrão, leite integral e molho de tomate.

Para facilitar a entrega e coleta das doações, a Prefeitura estabeleceu 10 postos fixos de arrecadação, em equipamentos públicos, e também vai colocar um outro ponto de recebimento no Festival de Natal, que acontecerá na Praça da Moça, de 8 a 17 de dezembro.

Nos postos fixos os alimentos devem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Na Praça da Moça, nos dois finais de semana de eventos, a partir das 16h, na barraca que será montada nas proximidades da Casa do Papai Noel.

As doações também podem ser deixadas no Banco de Alimentos – Rua Marechal Floriano, 289, centro de Diadema. O Banco funciona das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Para contribuições maiores, o Banco faz a retirada, desde que seja feito agendamento prévio.

Para tirar dúvidas sobre retirada e entrega de alimentos, ou outras informações, o telefone é o 4057-8005.

Para saber mais sobre a campanha e os endereços dos 10 postos fixos acesse: https://combateafome.diadema.sp.gov.br/ .