Natal Solidário 2024 da EMTU começa nos terminais metropolitanos da Grande SP

Começa nesta segunda-feira (18) a campanha Natal Solidário da EMTU, realizada em parceria com o Instituto Gabi. Vinte grandes caixas de papelão já estão a postos nos terminais metropolitanos do Corredor ABD, além dos terminais Carapicuíba, Cotia e Luiz Bortolosso, em Osasco, para receber brinquedos novos ou em bom estado doados pela população. As unidades da EMTU e o Centro de Atendimento do Passageiro Especial (Capes) também têm caixas disponíveis. Após o Natal, as doações serão distribuídas a entidades assistenciais que cuidam de crianças carentes.

Para Paulo Reis, gerente de Marketing Institucional da EMTU, a ação é “uma oportunidade de trazer alegria e fazer as crianças se sentirem parte da comunidade, colaborando para transformar vidas”.

Em 2023, cerca de 500 brinquedos foram coletados na iniciativa, que busca incentivar passageiros e funcionários da EMTU a compartilharem um Natal feliz com crianças carentes. Mais de 10 caixas de coletas de brinquedos foram espalhadas em oito terminais metropolitanos do Corredor ABD, que liga o bairro de São Mateus, na zona leste da capital, ao Jabaquara, passando pelo Grande ABC. Os brinquedos arrecadados foram entregues no dia 25/12 para crianças carentes e em vulnerabilidade social da comunidade Souza Dantas e Rua Cinco, na zona sul de São Paulo.