Natal Radical: evento gratuito une esportes radicais e a magia da época em SP

A magia do Natal e a adrenalina dos esportes radicais se encontram no Natal Radical, evento promovido pela Associação Brasileira de Esportes de Ação (ABEA). De 7 a 22 de dezembro, o Modelódromo, localizado na Rua Curitiba, 290, será o destino para famílias e aventureiros que desejam viver experiências únicas e gratuitas, das 14h às 22h.

Com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo, o evento traz uma série de atrações que prometem encantar todas as idades. Entre os destaques estão a pista de patinação no gelo com temas natalinos e o Bungee Jump, considerados as grandes estrelas da programação.

O local ainda oferece uma ampla variedade de atividades para todas as idades, incluindo pista de patinação no gelo, pista de hoverboard temática e pista de patinação tradicional. Os visitantes também podem aproveitar a arena lúdica com Papai Noel e oficinas, o simulador da NASA com neve, a surf machine com ondas geladas, uma parede de alpinismo com slider e rapel, além de atrações como megatirolesa e a arena jungle. Para completar a experiência, há ainda uma praça de alimentação com diversas opções.

Além das atividades, o evento conta com apresentações de patinação no gelo profissionais, cenários temáticos e backdrops natalinos para fotos, proporcionando momentos inesquecíveis para o público.

Natal e inclusão em destaque

Para o organizador do evento e presidente da ABEA, Diogo Gomes, a escolha do Modelódromo como local reforça o espírito de inclusão e a tradição natalina. “Queremos proporcionar às famílias um passeio de Natal completo, em um ponto estratégico de São Paulo, próximo à árvore do Ibirapuera, que já é um marco na cidade. É um evento totalmente gratuito, pensado para incluir e superar por meio dos esportes. O Natal Radical é a união do esporte e da magia do Natal em um só lugar”, destaca.

A expectativa é receber cerca de 60 mil pessoas durante os 15 dias de evento, com atividades que inspiram superação e conectam a comunidade por meio de experiências únicas e inesquecíveis.

Serviço – Natal Radical 2024

Data: 7 a 22 de dezembro

Horário: das 14h às 22h

Local: Modelódromo – Rua Curitiba, 290, São Paulo (ao lado da árvore do Ibirapuera)

Entrada: Gratuita