Natal de Santo André começa com Papai Noel de tirolesa e atrações no Paço Municipal

As celebrações do Natal Solidário de Santo André tiveram início na noite desta sexta-feira (01) no Paço Municipal. O público andreense se reuniu para receber o Papai Noel — que desceu de tirolesa do prédio da prefeitura à câmara municipal — e assistir ao show de fogos de artifícios no centro da cidade.

Já é o mês de dezembro — como é possível notar pela neve, ainda que artificial, caindo no Paço Municipal de Santo André na última noite. Este é apenas um dos detalhes que fazem parte da Terra Encantada do Natal, tema do Natal Solidário deste ano no município.

Ursolino, mascote do Fundo Social de Solidariedade, em versão gigante faz parte da decoração do Paço Municipal (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O evento teve início por volta das 19h, com uma apresentação que contou com elfos do Papai Noel, musicistas e acrobatas. Os artistas antecederam a chegada do bom velhinho, que surpreendeu ao chegar ao evento por uma tirolesa, para a alegria das centenas de crianças presentes.

O prefeito Paulo Serra também marcou presença na noite, subindo ao palco ao lado de sua esposa, a deputada estadual Ana Carolina Serra e das duas filhas do casal. O gestor municipal declarou que foram investidos R$ 3 milhões nas festividades deste ano e desejou boas festas a todos os munícipes.

Atrações do Natal Solidário de Santo André

A estrutura do Paço Encantado conta com um carrossel, uma roda gigante, uma árvore de 22 metros de altura e um Ursolino — o mascote do Fundo Social de Solidariedade — de 10 m. Estão à disposição também um Espaço Pet e diversas barracas de alimentação. Um destaque é a Fábrica do Papai Noel que, mediante a prévia inscrição, crianças podem confeccionar seu próprio boneco de neve de brinquedo.

Para o Natal Solidário, o paço conta com praça de alimentação, brinquedos e decoração natalina (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Cultivando o espírito solidário dos munícipes, a prefeitura sugere que a população doe alimentos não perecíveis em sua visita ao Paço. As arrecadações serão doadas a pessoas em necessidade através do Fundo Social, presidido por Ana Claudia de Fabris.

O Natal de Santo André terá ainda, ao longo deste mês, a Casa do Papai Noel instalada no Parque Celso Daniel, iluminação instalada em vias públicas e mais uma série de apresentações. Entre os shows, a programação conta com Tony Garrido, KLB e Rodrigo Teaser com o Especial Michael Jackson.