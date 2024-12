Natal começa nesta sexta em São Caetano

O Natal em São Caetano do Sul está repleto de atrações para toda a família. O primeiro ato será já nesta sexta-feira (6/12), às 18h30, com a inauguração da Árvore de Natal e do Túnel de Luz da Praça dos Imigrantes (Avenida Presidente Kennedy, Bairro Olímpico). O evento terá apresentação musical e a presença do Papai Noel.

Um dos destaques da programação é o show do cantor Guilherme Arantes, no dia 23 de dezembro, em local a ser confirmado.

No sábado (7/12), às 18h30, será aberta a Vila de Natal, além da inauguração da Árvore de Natal e do Túnel de Luz, no Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica). A Vila de Natal estará aberta de terça à domingo, das 10h às 21h. O Papai Noel estará na Vila todos os fins de semana, das 19h às 21h.

Também terá a passagem da Caravana de Natal da Coca-Cola, a inauguração da Árvore de Natal na Praça Cardeal Arcoverde, no Centro, e a tradicional Missa Campal de Natal no Paço Municipal, dentro do Espaço Verde Chico Mendes.

Confira a programação completa abaixo:

6/12 (sexta-feira) – 18h30

Abertura Oficial do Natal 2024 – Inauguração da Árvore de Natal e Túnel de Luz da Praça dos Imigrantes, com Shaline Zanona e Maestro Ogair Júnior, além da presença do Papai Noel.

Local: Praça dos Imigrantes (Avenida Presidente Kennedy, Bairro Olímpico)

7/12 (sábado) – 18h30

Abertura da Vila de Natal + Acendimento das Árvores e Túnel de Luz no Espaço Verde Chico Mendes

Local: Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica)

7/12 (sábado) – 19h

Orquestra Sinfônica e Coro de Repertório da FASCS (Fundação das Artes de São Caetano do Sul)

Local: Igreja Nossa Senhora da Candelária (Rua Castro Alves, 781)

7/12 (sábado) – a partir das 21h

Caravana de Natal Coca-Cola (confira o trajeto no site https://www.coca-cola.com/br/pt)

12/12 (quinta-feira) – 18h30

Inauguração da Árvore de Natal da Praça Cardeal Arcoverde, com presença do Papai Noel

Local: Praça Cardeal Arcoverde, Centro

17/12 (terça-feira) – 10h

Missa Campal de Natal

Local: Paço Municipal, dentro do Espaço Verde Chico Mendes (Av. Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica)

23/12 (segunda-feira) – 20h

Apresentação BAMASCS (Banda Marcial de São Caetano do Sul) e show de Natal com Guilherme Arantes

Local: a confirmar