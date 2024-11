Galinha Pintadinha chega à SP com novo show celebrando o espírito natalino

A Galinha Pintadinha, uma das personagens infantis mais queridas do Brasil, está pronta para encantar famílias com um espetáculo especial: “Galinha Pintadinha em Busca do Natal”. Com uma história cheia de magia, música e diversão, a Popó e sua turma embarcam em uma emocionante missão para resgatar o espírito natalino, envolvendo o público em um clima de alegria e celebração.

O espetáculo narra um imprevisto, que transforma a tradicional noite de Natal na casa da Galinha Pintadinha, em uma verdadeira aventura. Tudo começa quando a duende do Papai Noel faz uma visita inesperada, e a família da Popó descobre que a estrela da sua árvore de Natal sumiu. Com isso, o Galo Carijó fica desnorteado, e o Pintinho Amarelinho, triste, pois sem a estrela no topo da árvore, não acontece a magia do Natal.

Determinada a salvar a noite, a Galinha Pintadinha e a duende Maria Clotilde, partem pela vizinhança em busca da estrela mais brilhante e bonita para iluminar a decoração e aguardar a chegada do Papai Noel. Nessa jornada, elas visitam o Sapo Cururu no brejo, passam pela casa da Dona Baratinha, enfrentam a bagunça dos gatinhos da Dona Chica e até recebem a ajuda da Borboletinha. Mas será que conseguirão encontrar a estrela perfeita a tempo?

Na cidade de São Paulo, o espetáculo terá apresentações exclusivas em três teatros: dias 18 e 19 de dezembro no Teatro J Safra; dia 20 no Teatro Mooca, e dias 21 e 22 será a vez do Teatro Frei Caneca receber a magia natalina.

Com muita música e momentos divertidos, “Galinha Pintadinha Em Busca do Natal” promete trazer o melhor da magia natalina, encantando o público de todas as idades.

Serviços:

Teatro J Safra

Dias: 18 e 19 de dezembro

Horário: 19h

Endereços: R. Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo/SP

Vendas: https://www.eventim.com.br/artist/teatro-j-safra/galinha-pintadinha-em-busca-do-natal-3699063/



Teatro Mooca

Dia: 20 de dezembro

Horário: 15h e 18h

Endereço: Rua Capitão Pacheco e Chaves,313, São Paulo – São Paulo

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/99281?share_id=1-copiarlink



Teatro Sabesp Frei Caneca

Dias: 21 e 22 de dezembro

Horário: 15h

Endereço: Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Vendas: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/galinha-pintadinha-em-busca-do-natal-13839