Nas primeiras semanas de 2025, RJ registra mais de 800 casos de dengue

Em 2024, o estado do Rio de Janeiro enfrentou um cenário alarmante com a notificação de 302.316 ocorrências de dengue, resultando em mais de 9 mil internações e 232 mortes associadas à doença. Esse aumento expressivo na quantidade de casos acendeu um alerta no Ministério da Saúde, que tem recomendado a prefeitos e governadores que intensifiquem as ações de controle e prevenção contra a dengue e a chikungunya.

As primeiras semanas de 2025 já demonstram continuidade da preocupação: até agora, foram contabilizados 810 casos de dengue, com 50 internações e nenhuma morte registrada. Esses dados foram integrados ao sistema de monitoramento da doença do Governo do estado.

A principal estratégia para combater a propagação da dengue permanece a eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, que proliferam em ambientes residenciais. O ano anterior, 2024, foi especialmente crítico, com um total de 16.011 casos registrados nas três primeiras semanas epidemiológicas, compreendendo o período entre 31 de dezembro de 2023 e 20 de janeiro de 2024.

Para fins de comparação, o ano de 2023 viu um total de 51.501 casos reportados, com pouco mais de 3 mil internações e 33 mortes. Nas três primeiras semanas daquele ano, entre 1º e 21 de janeiro, foram documentadas apenas 694 ocorrências.

Além disso, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio confirmou, na quinta-feira (9), o primeiro caso registrado do sorotipo 3 da dengue em 2025. O caso foi notificado na cidade do Rio de Janeiro e confirmado pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ). A paciente é uma mulher de 60 anos.

Nos últimos dois anos, os sorotipos predominantes da dengue no Brasil e no estado fluminense foram o DENV1 e DENV2. O sorotipo DENV3 não circulava no estado desde 2007; no entanto, em 2024, dois casos isolados foram detectados, um em Paraty e outro em Maricá.

Apesar da confirmação do primeiro caso do sorotipo 3 neste ano, ele ainda não está circulando predominantemente no estado, indicando que uma parte significativa da população permanece sem contato prévio com esse tipo do vírus.

Os sintomas associados à dengue tipo 3 são semelhantes aos dos sorotipos 1, 2 e 4 e incluem: febre alta (acima de 38ºC), dor no corpo e nas articulações, náuseas e vômitos, dor atrás dos olhos, mal-estar geral, falta de apetite, dor de cabeça e aparecimento de manchas vermelhas na pele.