Naná Vasconcelos inspira peça inédita da marionetista Juliana Notari 

De 26 a 29 de setembro (quinta-feira a domingo), o Itaú Cultural será palco para a estreia do espetáculo Diálogo, da marionetista e diretora Juliana Notari. A peça tem como base o estudo iniciado pela artista no ano passado sobre o gestual do músico pernambucano Naná Vasconcelos (1944-2016), e leva à cena uma marionete de 1m50, criada e manipulada por ela, para interagir com três músicos, numa série de improvisos entre música e gestual. Diálogo acontece em sinergia com a Ocupação Naná Vasconcelos, em cartaz no Itaú Cultural até o dia 27 de outubro, e integra as homenagens aos 80 anos que o músico completaria em 2024.

As apresentações da peça são gratuitas, como toda a programação do Itaú Cultural. Os ingressos devem ser reservados sempre na quarta-feira da semana anterior à apresentação, a partir das 12h, na plataforma INTI, com acesso pelo site www.itaucultural.org.br. Quem não conseguir reservar o seu, pode comparecer ao Itaú Cultural no dia do evento e tentar possíveis ingressos remanescentes. A fila de espera começa a ser organizada uma hora antes do começo da atração, e os ingressos que tiverem desistência são distribuídos por ordem de chegada.

Diálogo, personagem central da trama e que dá nome ao espetáculo, é um artista ancião atemporal, que se sente cansado, isolado e silenciado por viver no mundo atual, cheio de comunicados, decretos e gritos. Então, usa o palco e o teatro, espaços que considera sua casa, como local para partir em defesa da necessidade de diálogo. Para tanto, interage com os músicos Fábio Leandro, Felipe Veiga e Heri Brandino, em improvisos entre música e gestual.

“A essência da música é o diálogo, e a da atuação da marionete também”, explica Juliana Notari sobre a relação que se estabelece em cena entre essas duas expressões artísticas. “A relação que existe entre os instrumentos e o som é a mesma que eu tenho com a marionete”, detalha a artista, que divide o palco com a criação assinada por ela.

Juliana ressalta, ainda, que o personagem não representa no espetáculo Naná Vasconcelos, mas que traz nele o resultado do estudo do gestual do artista feito por ela, sobre como era sua forma de tocar, falar e até respirar. Naná se faz presente no espetáculo nos detalhes dos gestos, assim como na representatividade da sua relação íntima, profunda e religiosa com a música, os instrumentos de percussão e o corpo.

“A peça também não traz músicas do Naná, mas sim sua musicalidade. Ela está presente nesse diálogo do personagem com instrumentos como o piano, o vibrafone e a percussão, que serão interpretados em dias alternados durante a temporada, criando um espetáculo diferente a cada dia”, adianta ela.

SERVIÇO

Estreia do espetáculo Diálogo

Concepção e direção geral: Juliana Notari

De 26 a 29 de setembro (quinta-feira a sábado, às 20h, e domingo, às 19h)

Na Sala Itaú Cultural (Piso Térreo)

Capacidade: 224 lugares

Duração: 10 anos [temas sensíveis, como angústia]

Entrada gratuita. Reservas de ingressos na quarta-feira da semana anterior à apresentação, a partir das 12, na plataforma INTI – acesso pelo site do Itaú Cultural www.itaucultural.org.br