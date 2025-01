Namíbia Selvagem: aventuras inesquecíveis no coração da África

A Excursy, reconhecida por oferecer experiências únicas em destinos exóticos, acaba de anunciar sua nova operação para a Namíbia. Este país do sudoeste africano é um verdadeiro tesouro natural, com paisagens impressionantes, vida selvagem abundante e uma rica herança cultural. Com a crescente busca de brasileiros por destinos fora do convencional, a Namíbia surge como uma opção fascinante para quem deseja aventura e contato profundo com a natureza.

Por que conhecer a Namíbia?

A Namíbia encanta por sua diversidade de cenários. O Deserto do Kalahari, conhecido como a “Alma do Mundo”, é um mar de areia avermelhada que desafia a vida a prosperar em condições extremas. Já o Fish River Canyon, o segundo maior cânion do mundo, impressiona com seus 160 km de extensão e até 550 metros de profundidade.

Outro destaque é o Deserto da Namíbia, lar das icônicas dunas de Sossusvlei e da surreal Deadvlei, com suas árvores fossilizadas contrastando com a areia alaranjada. A cidade costeira de Swakopmund, localizada à beira do Atlântico, oferece um mix perfeito de aventura e cultura, com esportes radicais, arquitetura de influência alemã e a tranquilidade da Praia de Swakopmund.

“Muitos brasileiros ainda desconhecem o potencial da Namíbia como destino turístico. O país oferece uma combinação única de experiências, com o deserto de Sossusvlei, famoso por suas dunas vermelhas, safaris em Etosha, um dos parques nacionais mais renomados da África, e as praias de Swakopmund, onde o deserto se encontra com o oceano. Essa diversidade de paisagens e atividades torna a Namíbia um destino completo para quem busca aventura e contato com a natureza.”, destaca Carol Caro, fundadora da Excursy.

Atrações Imperdíveis

Deserto do Kalahari: Passeios pela natureza revelam a fauna e flora resilientes em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Fish River Canyon: Caminhadas guiadas e pontos de observação proporcionam vistas espetaculares. Kolmanskop: A cidade fantasma, soterrada pela areia, é um cenário perfeito para fotos e imersão histórica. Parque Nacional de Etosha: Safáris revelam uma biodiversidade incrível, incluindo quatro dos Big Five: elefante, leão, leopardo e rinoceronte. Swakopmund: Ideal para quem busca aventura com atividades como sandboard e paraquedismo.

Segurança e Infraestrutura

A Namíbia é considerada um dos países mais seguros da África para turistas. Em 2023, o Global Peace Index classificou a Namíbia como o 4º país mais seguro da África. Além disso, a infraestrutura turística tem se modernizado, oferecendo desde lodges de luxo até acomodações mais acessíveis.

“Sabemos que a segurança é uma preocupação constante para os viajantes. Por isso, garantimos todo o suporte necessário com guias experientes e parceiros locais de confiança”, reforça Carol Caro.

Como Chegar

O principal ponto de entrada é o Aeroporto Internacional Hosea Kutako, em Windhoek. Não há voos diretos do Brasil, mas conexões via Joanesburgo ou Doha são as opções mais comuns. A Excursy organiza todo o traslado para garantir conforto e tranquilidade aos viajantes.

O Crescente Interesse de Brasileiros

Nos últimos anos, a busca de brasileiros por destinos africanos cresceu significativamente. Segundo dados do Ministério do Turismo, houve um aumento de 25% nas buscas por viagens para a Namíbia em 2023. Esse crescimento reflete o desejo de explorar novos horizontes e viver experiências autênticas.

“Percebemos que o brasileiro está cada vez mais aberto a desbravar destinos incomuns. A Namíbia oferece uma conexão genuína com a natureza, algo que muitos procuram para se desconectar da rotina”, comenta Carol Caro.

Dicas para Aproveitar a Namíbia