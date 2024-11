Conheça o Zimbábue

Planejar uma viagem ao Zimbábue é um convite para uma imersão em paisagens deslumbrantes, ricas tradições e um contato privilegiado com a vida selvagem africana. Este destino, cada vez mais cobiçado por brasileiros, combina experiências memoráveis, desde safáris emocionantes até momentos contemplativos nas imponentes Cataratas Vitória. Mas para que a experiência seja inesquecível de forma positiva, é essencial estar bem preparado e ciente de alguns detalhes práticos.

Antes de partir, é fundamental checar os documentos necessários. O passaporte, por exemplo, precisa ter validade mínima de seis meses a partir da data de entrada no país. Para os brasileiros, o visto pode ser adquirido na chegada ao Zimbábue, com preços que variam de US$ 30 a US$ 50, dependendo do tipo de entrada. Além disso, para quem pretende combinar a viagem com a Zâmbia, o KAZA Univisa é uma excelente opção, permitindo múltiplas entradas nos dois países.

A saúde também merece atenção especial. O Zimbábue exige o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela, um documento que deve ser apresentado já na chegada ao país. “Recomendamos que os turistas também se protejam contra a malária, que é uma doença endêmica na região”, orienta Carol Caro, CEO da Excursy. Além de repelentes e roupas de manga longa, a profilaxia medicamentosa pode ser uma aliada. “Nada pode estragar mais uma experiência única como esta do que problemas de saúde evitáveis”, acrescenta Carol.

No que diz respeito ao câmbio, o dólar americano é amplamente aceito no Zimbábue, o que facilita as transações para turistas. Embora a moeda local tenha sido reintroduzida, a preferência pelo dólar ainda é predominante, sobretudo em áreas turísticas. No entanto, é aconselhável ter dinheiro em espécie, já que nem todos os estabelecimentos aceitam cartões de crédito.

A segurança dos turistas é outro ponto importante. Embora o país seja considerado seguro para visitantes, como em qualquer viagem internacional, é bom manter a cautela. “É fundamental respeitar as orientações locais e estar sempre atento em grandes aglomerações ou em áreas menos movimentadas e viajar com uma agência com guias especializados o tempo todo”, ressalta Carol.

Atrações

Uma das maiores atrações do Zimbábue, as Cataratas Vitória, impressiona até mesmo os viajantes mais experientes. Conhecida como a maior queda d’água do mundo, oferece uma experiência visual e sonora que é simplesmente inigualável. “Visitar as Cataratas Vitória é estar em contato direto com a força e a beleza da natureza”, diz Carol Caro. Para explorar essa região, um dia é o mínimo necessário.

Quem busca um contato mais próximo com a vida selvagem pode visitar o Parque Nacional de Hwange, que é lar dos ‘Big Five’ e é uma das áreas mais ricas em biodiversidade do continente.

O Zimbábue pode ser o destino principal ou parte de um roteiro combinado com a África do Sul, ideal para quem deseja explorar Joanesburgo, os safáris do Parque Kruger e finalizar com dias em Cape Town. Esta combinação proporciona uma rica diversidade de experiências, unindo cultura, natureza e aventura. Carol Caro recomenda um planejamento detalhado: “Combinar o Zimbábue com a África do Sul é uma experiência completa. É preciso organizar os dias para aproveitar o melhor de cada lugar.”



O passeio mais imperdível é Chobe que é um dos safáris mais renomados do mundo e fica bem próximo ao Zimbábue. Localizado em Botswana, o parque é famoso pela sua impressionante população de elefantes – até 150.000 – e pelo rio Chobe, que fornece água vital para a vida selvagem. Os safáris fluviais oferecem a chance de observar de perto elefantes, hipopótamos e búfalos, além da rica fauna do parque. “A diversidade de ecossistemas e a preservação da área fazem de Chobe um destino imperdível para quem busca uma imersão total na vida selvagem africana,” afirma Carol.

A viagem para o Zimbábue também reserva uma rica imersão cultural. O inglês é amplamente falado, mas os idiomas locais, como Shona e Ndebele, são muito presentes. Conversar com os moradores e entender mais sobre as tradições locais torna a experiência ainda mais enriquecedora.

Por fim, a viagem ao Zimbábue é uma jornada que, com o devido planejamento e preparação, tem tudo para se tornar um marco na vida de qualquer viajante. “A experiência é transformadora e proporciona memórias que levamos para sempre. Meu conselho? Vá de mente aberta, respeite as culturas locais e esteja pronto para se deslumbrar a cada momento”, conclui Carol Caro.