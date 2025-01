Na Vila Olímpia, SP, seis Porsches foram furtados em estacionamento

Na madrugada de quinta-feira, 30, um furto audacioso ocorreu em um estacionamento localizado na Rua Funchal, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Seis veículos da marca Porsche, com um valor estimado total de R$ 3 milhões, foram levados por um grupo de criminosos.

A Polícia Civil investiga o caso e informou que imagens capturadas por câmeras de segurança revelaram a ação dos suspeitos. As gravações mostram um dos indivíduos pulando o muro do estacionamento, acessando um dos carros e pegando a chave que estava deixada sobre a roda antes de fugir ao volante do veículo.

Na madrugada seguinte, quatro dos seis Porsches furtados foram localizados abandonados em ruas do bairro de Moema. As autoridades confirmaram que os proprietários dos veículos já foram notificados sobre a recuperação e devem comparecer ao Departamento de Investigações Criminais (Deic) para realizar a retirada dos carros.

Este incidente está sendo tratado pela equipe do 96º Distrito Policial, situado na Cidade Monções. As investigações seguem em andamento para identificar e capturar todos os envolvidos no crime.