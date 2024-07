Mutirões de serviços para artesãos da Prefeitura de SP oferecem cursos de empreendedorismo

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, promoverá mais três mutirões de serviços para artesãos e manualistas paulistanos nos dias 15 e 22 de julho e 5 de agosto. A ação é do Mãos e Mentes Paulistanas, programa de apoio ao artesanato e manualidades da capital, e acontecerá na Rua Líbero Badaró, 425, no centro da cidade.

Entre as oportunidades, os empreendedores poderão se credenciar no Mãos e Mentes. O credenciamento permite acesso às ações do programa, como participação em feiras de artesanato, lojas sociais e eventos. Quem não puder comparecer aos eventos pode fazer o credenciamento de maneira online pelo link em qualquer momento do ano.

Artesãos e manualistas que já são credenciados vão receber a Carteira de Benefícios na versão física (somente no dia 15 de julho) e atualizar seu cadastro. A entrega da Carteira de Benefícios não ocorrerá nos dias 22 de julho e 5 de agosto.

Qualificação empreendedora

Além disso, os eventos também irão oferecer dois cursos de empreendedorismo no modelo presencial, das 10h30 às 12h e das 13h30 às 15h. No dia 15 de julho, serão ministrados os cursos de “Planejamento de futuro” e “Presença digital”.

Já no dia 22 de julho, serão ofertados os módulos “Modelagem de Negócios” e “Planejamento de Coleção”. Enquanto no dia 5 de agosto, serão os módulos “Planejamento Financeiro” e “Parcerias e Formalização”.

Os cursos de qualificação empreendedora do Mãos e Mentes Paulistanas são pré-requisitos para participação das oportunidades comerciais do Programa, sendo:

Feiras de artesanato:

Modelagem de negócio

Planejamento de coleção

Quiosques:

Modelagem de negócio

Planejamento de coleção

Planejamento financeiro

Parcerias e formalização

Lojas:

Modelagem de negócio

Planejamento de coleção

Planejamento financeiro

Parcerias e formalização

Planejamento de futuro

Presença digital

Os cursos da qualificação empreendedora do Mãos e Mentes também são oferecidos regularmente na plataforma EAD do programa. Gratuita e on-line, a qualificação oferece uma capacitação completa voltada à gestão e desenvolvimento do negócio artesanal ao longo de sete cursos: Modelagem de Negócio, Planejamento de Coleção; Planejamento de Futuro; Presença Digital; Planejamento Financeiro; Formalização e Parcerias; e Segurança no Trabalho.

Para participar do mutirão de serviços não é necessário fazer inscrição, basta comparecer presencialmente no auditório, 8° andar, da Rua Líbero Badaró, n. 425, das 10h às 16h.

Serviço

Mutirões de serviços Mãos e Mentes Paulistanas

Cursos de qualificação empreendedora

Credenciamento e atualização de cadastro

Entrega da Carteira de Benefícios na versão física (somente no dia 15 de julho

Programação de 15 de julho:

10h30 às 12h: Curso: Planejamento de futuro

13h30 às 15h: Curso: Presença digital

10h às 16h: credenciamento, atualização de cadastro e entrega da Carteira de Benefícios

Programação de 22 de julho:

10h30 às 12h: Curso: Modelagem de negócio

13h30 às 15h: Curso: Planejamento de coleção

10h às 16h: credenciamento e atualização de cadastro

Programação de 05 de agosto:

10h30 às 12h: Curso: Planejamento financeiro

13h30 às 15h: Curso: Parcerias e formalização

10h às 16h: credenciamento e atualização de cadastro

Horário: 10h às 16h

Local: Auditório, 8° andar

Endereço: Rua Líbero Badaró, 425 – Centro Histórico – São Paulo/SP