Mutirão de limpeza no manguezal do Rio do Peixe retira seis toneladas de lixo

Um expressivo mutirão de limpeza realizado no manguezal do Rio do Peixe, em Guarujá, resultou na remoção de cerca de seis toneladas de lixo em apenas um dia. Esta iniciativa, promovida pela Fundação Florestal sob a égide da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), ocorreu neste mês e contou com a participação ativa de 41 pescadores que fazem parte do programa Mar sem Lixo. A Prefeitura de Guarujá, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Seman), também contribuiu com a logística necessária, fornecendo materiais e assegurando a correta destinação dos resíduos coletados.

O programa Mar sem Lixo tem como principal meta a erradicação de resíduos sólidos nos oceanos, visando a proteção das Áreas de Proteção Ambiental (APAs) marinhas e das Unidades de Conservação (UCs) costeiras e insulares. A presença de lixo nos mares não só polui as águas, mas também prejudica a fauna marinha e pode representar riscos à saúde humana, ao contaminar organismos como mexilhões e ostras.

Originalmente concebido nas cidades de Cananeia, Itanhaém e Ubatuba, o projeto Mar sem Lixo foi expandido em novembro de 2023 para incluir Bertioga, Guarujá e São Sebastião. O programa se baseia em quatro pilares principais: Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) para pescadores que retiram resíduos durante a pesca artesanal; ações educativas; coleta de dados para pesquisa científica; e o desenvolvimento de políticas públicas, além da busca por parcerias e patrocínios.

No que diz respeito ao eixo PSA, os pescadores são compensados por suas atividades por meio de um cartão-alimentação, recebendo valores mensais que podem chegar até R$ 653. Esta remuneração representa uma fonte crucial de renda para esses profissionais, especialmente durante o defeso do camarão, que ocorre entre 28 de janeiro e 30 de abril. Rodrigo Levkovicz, diretor da Fundação Florestal, ressaltou: “O Mar sem Lixo é um programa socioambiental que garante renda a esses profissionais em um período crítico para a pesca. Em fevereiro, os pescadores de Guarujá receberam R$ 26.773,00, sublinhando a relevância dos mutirões de limpeza em ilhas e manguezais como uma alternativa viável de trabalho.”

Desde sua implementação, o programa Mar sem Lixo já removeu um total impressionante de 32 toneladas de resíduos do oceano, ilhas e manguezais, sendo que 94% desse total consiste em plásticos. A adesão dos pescadores ao programa também aumentou significativamente, passando de 81 para 255 inscritos ao longo do litoral paulista, todos recebendo incentivos financeiros para a remoção dos resíduos durante suas atividades pesqueiras. O governo estadual já destinou R$ 1,6 milhão para o financiamento deste projeto.

Além disso, na vertente educativa do programa, foram realizadas 625 atividades envolvendo mais de 5.300 participantes. Dentre essas iniciativas, 142 ocorreram durante o período do defeso.