Instituto de Pesca apoia o Dia Mundial da Pesca e da Luta pela Pesca Artesanal

Nesta quinta-feira, 21 de novembro, celebra-se o Dia Mundial da Pesca, uma data que ressalta a relevância global da atividade para a segurança alimentar e a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos. E no dia 22 de novembro, é o Dia Nacional da Luta pela Pesca Artesanal, que destaca o papel essencial desta atividade no Brasil, que une tradição, sustento familiar e respeito à biodiversidade.

Para o Instituto de Pesca (IP-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, ambas as datas são marcos importantes para reforçar seu compromisso com a pesquisa e o apoio à pesca, ações fundamentais para promover práticas sustentáveis e valorizar as comunidades pesqueiras no país.

De acordo com o vice-diretor do IP, Eduardo de Medeiros Ferraz, “a pesca, no Brasil e no mundo, garante alimento e sustento para um grande número de pessoas. Sendo assim, o Instituto de Pesca é um grande parceiro para o fortalecimento desta cadeia, por meio do desenvolvimento de pesquisas e apoio técnico, visualizando o futuro e ajudando a continuidade do setor”.

A pesca no Brasil e no mundo

Segundo registro do Painel de Consultas do SISRGP (Registro Geral da Atividade Pesqueira) de 2023, o Brasil contava com 1.035.478 pescadores profissionais ativos e devidamente licenciados; sendo 507.896 mulheres deste total. Tais números revelam que essa atividade representa uma fonte essencial de renda e alimento para muitas comunidades ribeirinhas e costeiras, além de centenas de brasileiros que consomem pescado. Em âmbito mundial, a pesca também emprega milhões de pessoas, especialmente em países em desenvolvimento, onde a atividade é vital para a segurança alimentar e o combate à fome.

Apesar de sua relevância e do Ministério da Pesca e Aquicultura estar se empenhando em promover ações de valorização da atividade, de pescadores e, sobretudo, das pescadoras; a pesca ainda enfrenta desafios significativos. No Brasil, pescadores artesanais lidam com questões como poluição, conflitos em áreas pesqueiras e mudanças climáticas, que afetam diretamente a disponibilidade de pescado. No cenário global, o excesso de pesca e a degradação dos ambientes aquáticos ameaçam a saúde dos ecossistemas e a adequada realização da atividade.

Por isso, tanto o Dia Mundial da Pesca quanto o Dia Nacional da Luta pela Pesca Artesanal, datas voltadas à conscientização e valorização, visam chamar a atenção e reforçar a necessidade de políticas públicas que assegurem a sustentabilidade da atividade e as condições dignas de trabalho para seus trabalhadores, que – cada vez mais conscientes – têm utilizado práticas que respeitam o ciclo natural das espécies e, muitas vezes, contribuem para a preservação do ambiente aquático.

A atribuição do Instituto de Pesca

O Instituto de Pesca, por meio de projetos como Valoriza Pesca, Petrechos de Pesca, Nossa Isca, Programa de Monitoramento Pesqueiro, Pescado para Saúde, entre outros, busca valorizar a pesca do nosso estado e país, exercendo sua atribuição principal, que é realizar pesquisa científica e contribuir para a o desenvolvimento sustentável do setor, trabalhando áreas estratégicas como a bioeconomia, economia azul e subsidiando políticas públicas.

É a partir dos dados da pesquisa que o Instituto oferece educação e conscientização quanto à importância em preservar a fauna e flora de ecossistemas aquáticos; emite certificados a pescadores e pescadoras, que podem viabilizar financiamentos; fazem análises socioeconômicas, que revelam pontos de extrema importância para a criação e revisão de políticas públicas e dão ⁠orientação para a adequada gestão pesqueira.

Assim, o IP apoia as ações de 21 e 22 de novembro, pois elas reforçam a importância da pesca e a necessidade de garantir que as futuras gerações possam continuar a usufruir dos frutos desta atividade milenar de forma sustentável e responsável.