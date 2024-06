Mutirão de emprego para pessoas em vulnerabilidade social termina nesta quinta (27)

Termina nesta quinta-feira, 27 de junho, o Contrata SP – POT (Programa Operação Trabalho) da Prefeitura de São Paulo. A ação de empregabilidade conta com mais de 250 vagas de emprego para os beneficiários que já estão no programa e ocorre no Centro POT – Leste. Os processos seletivos começaram na segunda (24) e passaram pelas unidades centro, sul e norte da cidade, a fim de facilitar o acesso dos beneficiários. A Capital conta com quatro centros, inaugurados neste ano, que servem de referência para cursos de qualificação profissional e frentes de trabalho.

Nos dois primeiros dias (24 e 25), cerca de 190 pessoas foram pré-selecionadas no mutirão organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho com operação do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo. No local da seleção também estão presentes equipes de recursos humanos de empresas parcerias da iniciativa. “O objetivo é oferecer vagas para os beneficiários do programa, sobretudo os que estão no final do contrato, cumprindo com a função do POT de qualificar e reinserir pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade social e fora do mercado de trabalho”, explica a secretária da pasta, Eunice Prudente.

Ao todo, estão sendo realizadas seleções para mais de 250 postos exclusivos para o mutirão (boa parte para trabalhar em supermercados ou como auxiliar de limpeza), além das vagas da semana do Portal Cate. Qualquer pessoa que estiver com contrato ativo no POT pode participar.

“No poder público, o POT é uma das frentes de luta contra a desigualdade social e pela dignidade dos indivíduos. Mutirões como este são o último passo da jornada, em que eles têm a chance de pegar todo o conhecimento e aptidões desenvolvidas para recuperar a autonomia conquistando um emprego com carteira assinada”, comenta a secretária.

Andreza Morgado, que fez parte do POT Combate à Dengue, está entre os aprovados em um dos processos seletivos que aconteceram no Centro POT no primeiro dia. “Queria agradecer muito ao programa pelas oportunidades que me proporcionou. Aqui você faz a entrevista e já sai com a resposta. Deixo meu recado a todos que participam do POT para não desistirem, porque dá certo!”, comenta.

Sobre o POT

O POT atualmente possui 16 projetos ativos, com alguns focados em grupos específicos, como mães, pessoas em situação de rua e população trans. O período em que os ingressantes podem permanecer no programa varia de acordo com o projeto, mas não excede os 2 anos. As bolsas-auxílio mensais variam de R$ 988,34 (20h semanais) a R$ 1.482,60 (30 horas semanais).

Ele combina dois eixos: um são os cursos de qualificação em áreas como culinária, estética e informática, o outro o trabalho em atividades que contribuem para o bem-estar da cidade, como zeladoria, coleta seletiva, gestão e atendimento, conscientização da população, agricultura, entre outros. Toda a participação, somando curso e trabalho, não excede 6h diárias.

A Prefeitura inaugurou este ano os quatro Centros POT, nas zonas leste, norte, sul e central, incrementando a infraestrutura do programa com espaços equipados para os cursos e atividades.

Serviço

Contrata SP – POT

Dia: 27 de junho – quinta-feira

Horário: 8h às 17h

Local: Centro POT – Rua Fontoura Xavier 298 – Itaquera