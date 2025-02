Musical de TV Colosso promete encantar novas gerações

O programa infantil da TV Globo, conhecido por sua criatividade e originalidade, tornou-se um fenômeno de audiência e um marco cultural atemporal para diversas gerações. Reviva a magia dos anos 90 com “TV Colosso – O Musical”, sob a direção artística de Luiz Ferré, o criador dos personagens originais da série. Com roteiros de Adão Iturrusgarai e André Catarinacho, com colaboração final de Thereza Falcão.

Uma emocionante homenagem a um dos programas mais amados da televisão brasileira, que encantou milhões de pessoas no Brasil com seus personagens cativantes. Adultos revivem a infância ao reencontrar esses queridos amigos, enquanto as crianças exploram o universo da “TV Colosso” pela primeira vez, com muitas risadas, lições e números musicais vibrantes que recriam a nostalgia do programa. Participe dessa celebração dos 30 anos de afeto e diversão, compartilhando memórias com as futuras gerações. O espetáculo é uma realização da Globo em parceria com Criadores e Criaturas, Inova Brand, Ziss Produções, e Everybody Entretenimento, apresentado e patrocinado pelo Ministério da Cultura e pela Brasilprev, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.



“TV Colosso é um exemplo de sucesso brasileiro que conquistou milhões de fãs e permanece vivo na memória afetiva de gerações. Aqui na Brasilprev, temos o orgulho de apoiar produções como essa, que celebram a riqueza da cultura nacional e valorizam marcos importantes da nossa história”, destaca Ivan Kosmack Ribeiro, gerente de Comunicação e Sustentabilidade da empresa. “Somos reconhecidos como uma das empresas que mais investem em iniciativas culturais no país, e projetos como este refletem nossa dedicação em promover e preservar o que é genuinamente nosso.”

Sinopse

TV COLOSSO – O MUSICAL

Ao som das trilhas icônicas do universo Colossal, os personagens favoritos da TV Colosso se reúnem para enfrentar uma ameaça: uma invasão de cães cibernéticos comandados pelo terrível Vira-Lata de Aço, vindo do futuro para levar o Gilmar das Candongas para o ano de 2090 e resolver a “TV Colosso das Galáxias”, uma versão altamente tecnológica e sem humor. Em cena, momentos marcantes como o “Bom dia, Galera!“ e o clássico “Tá na hora de matar a fomeee!” ganham vida. Priscila, ao lado dos Gilmares, convoca a turma para enfrentar os caninos espaciais, que acabam descobrindo que a verdadeira magia da TV Colosso está na bagunça e amizade da equipe. Será que a TV Colosso volta ao passado, ou o futuro está a caminho? Todos correm para salvar a TV Colosso – afinal, ainda bem que já é hora do almoço!

Serviço:

Gênero: Infantil

Classificação: Livre

Duração: 70 minutos

Temporada: de 08 de março a 06 de abril de 2024

Horários: Sábados – 14h e 16h | Domingos – 11h e 14h

No dia 8 de março (sábado), não haverá sessão às 14h, apenas às 16h30.

No dia 15 de março (sábado), haverá uma sessão extra às 11h.

Ingressos: entre R$ 20 e R$ 160

Desconto BRASILPREV*: Clientes tem 50% na compra de até 4 ingressos

Ingressos online: www.sympla.com.br

Horário da Bilheteria:

De terça à domingo das 13h às 19h ou até o início do último espetáculo.

Formas de Pagamentos aceitas na bilheteria: Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e dinheiro. Não aceitamos cheques.

Crianças menores de 02 anos de idade (1 ano, 11 meses e 30 dias) não pagam entrada desde que assistam o espetáculo/show no colo do responsável.

Local: TEATRO BRAVOS

Rua Coropé, 88 – Pinheiros

Complexo Aché Cultural, entre as Avenidas Faria Lima e Pedroso de Morais.

Abertura da casa: 1 horas antes de cada horário de espetáculo

Café no 3º andar

Capacidade da casa: 611 lugares

Acessibilidade para deficiente físico e obesos

Estacionamento: MultiPark – R$ 39,00 (até 3 horas)

Relevância, Alcance, Impacto Cultural e Social

O espetáculo é uma celebração dos 30 anos de um dos programas mais icônicos da TV brasileira, a “TV Colosso”. A nostalgia, aliada ao apelo intergeracional, atrai um público diversificado, com famílias inteiras que desejam reviver memórias da infância enquanto apresentam esse legado cultural às novas gerações.

“TV Colosso – O Musical” não é apenas uma experiência de entretenimento, mas também um resgate cultural e uma forma de transmitir valores atemporais. O espetáculo destaca, de forma lúdica e acessível, temas como amizade, trabalho em equipe e respeito às diferenças, reforçando mensagens positivas que dialogam com públicos de todas as idades.