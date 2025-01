Carnaval: Bloco Casa Comigo une nostalgia e malícia dos anos 90 em SP

No dia 22 de fevereiro de 2025, sábado de pré-carnaval, o Bloco Casa Comigo desfila pelas ruas de São Paulo com o tema Carnaval 90, celebrando a energia e a mistura de sons que marcaram a década. O bloco, que é um dos maiores da cidade, contará com atrações como Tchakabum, o cantor Salgadinho, do grupo Katinguelê, e o Baile da DZ7, garantindo um desfile repleto de nostalgia.

“O Casa Comigo na rua é muito mais que um desfile para nós. É também um palco aberto a outros artistas, que convidamos para engrandecer o carnaval da cidade”, comenta Fernanda Toth, fundadora do bloco. A concentração está marcada para as 11h, com a saída do trio às 12h, e a programação segue até 16h.

O bloco ainda realizará três ensaios gratuitos no Lote, espaço na Vila Madalena, antes do Carnaval, reforçando a temática dos anos 90 com atrações especiais.

“Convidamos Salgadinho, ícone do Katinguelê, Tchakabum e o Baile da DZ7 para trazer a mistura deliciosa que define o Carnaval e a década de 90”, completa Raul Silêncio, fundador e vocalista do bloco.

Inspirado pela onda de nostalgia que vem dominando diferentes esferas culturais, o Bloco Casa Comigo resgata a energia do Pagode 90, movimento que moldou a música brasileira com ícones como Raça Negra, Só Pra Contrariar e Exaltasamba.

Criado em 2012, o bloco começou com amigos celebrando com cervejas na caçamba de um carro e cresceu até se tornar um dos maiores protagonistas do Carnaval de rua paulistano. Hoje, o Casa Comigo reúne mais de 1 milhão de foliões, com músicas autorais e parcerias marcantes ao longo dos anos.

Serviço

Ensaio 01

Local: Lote, R. Padre João Gonçalves, 80 – Pinheiros

Data: 26/01/2025

Horário: a partir das 16h

Atrações: Pagô 90 | Casa Comigo | Dj Hadji & Vivi Varela (Festa Naipe)

Ensaio 02

Local: Lote, R. Padre João Gonçalves, 80 – Pinheiros

Data: 08/02/2025

Horário: a partir das 16h

Atrações: Pagoterapia | Casa Comigo | DJ Dieguito Reis

Ensaio 03

Local: Lote, R. Padre João Gonçalves, 80 – Pinheiros

Data: 15/02/2025

Horário: a partir das 16h

Atrações: DJ Guina | Casa Comigo | Nadyne Camargo

Desfile

Local: Av. Henrique Schauman

Data: 22 de fevereiro

Horário:

11h – Concentração

12h às 16h – Desfile