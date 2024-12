Música e magia: corais e bandas celebram o Natal no Iguatemi Alphaville

Neste Natal, o Iguatemi Alphaville convida os visitantes a viverem momentos únicos com uma programação especial de apresentações musicais. Corais e bandas das escolas e instituições locais prometem trazer ainda mais magia à data, celebrando a cultura e o espírito de união.

Com a decoração temática já transformando o shopping em um cenário encantador, as apresentações no Piso Lazer serão abertas ao público, garantindo entretenimento para toda a família. O destaque vai para instituições como o Grupo Vida Brasil, uma organização que promove os direitos e a cidadania do idoso; e o Colégio St. Nicholas School, reconhecido por sua educação internacional que valoriza a diversidade cultural. Para quem aprecia música contemporânea, a School of Rock trará performances cheias de energia e talento.

“As apresentações musicais refletem nosso compromisso em inovar e proporcionar momentos singulares nesta época tão especial. Unir tradição e cultura faz parte do propósito do Iguatemi Alphaville, tornando o shopping um lugar de celebrações inesquecíveis para toda a família”, destaca Verônica Marandini, gerente de marketing do shopping.

Confira a programação completa:

2 de dezembro, às 19h30

Coral – Grupo Vida Brasil

Um espetáculo emocionante promovido por esta organização que atua na defesa dos direitos e da qualidade de vida de pessoas com 60 anos ou mais.

3 de dezembro, às 19h30

Coral – Colégio Universitário Alphaville

Situado em uma reserva ecológica em Alphaville, o Colégio Universitário Alphaville é reconhecido por sua proposta educacional única, que valoriza a autoestima, empatia e o trabalho em equipe, formando cidadãos conscientes de seu papel na sociedade.

11 de dezembro, às 19h30

Coral – Colégio St. Nicholas School

Estudantes exibem todo o talento e espírito natalino com repertório diversificado.

14 de dezembro, às 10h30

Apresentação Musical – Escola Escritório da Música

Com sede em Santana de Parnaíba, a escola oferece uma performance de alta qualidade, trazendo o talento dos seus músicos e o clima especial de Natal.

16 e 18 de dezembro, às 19h30

Banda – School of Rock

Com performances vibrantes, os músicos da escola prometem animar o público e conectar gerações.

Mais atrações de Natal

Além das apresentações musicais, o Trono do Papai Noel, no Piso Lazer, está disponível para as crianças até o dia 23 de dezembro, das 12h às 20h, e no dia 24, das 10h às 18h. No mesmo local, as Oficinas Infantis de Cartinhas para o Papai Noel incentivam os pequenos a soltar a imaginação e colocarem no papel seus desejos para esta data especial.

Serviço | Apresentações de Natal no Iguatemi Alphaville

Local: Piso Lazer

Datas e Horários: Confira a programação completa no site oficial do Iguatemi AlphavilleAtividade gratuita/aberta ao público