Museu Republicano: exposição com obras de Tarsila se aproxima de 10.000 visitantes

Mais de nove mil pessoas já passaram pelo Museu Republicano de Itu desde a abertura da exposição “Tarsila depois de TARSILA”, no dia 4 de julho. A mostra apresenta 10 retratos de homens que atuaram no cenário político e religioso do passado brasileiro, com destaque para participantes da “Convenção de Itu”, pintados pela artista Tarsila do Amaral (1886-1973) entre os anos 1930 e 1940.

As telas foram encomendadas pelo então diretor do Museu Paulista, Afonso Taunay, e, de acordo com a curadora da exposição, Profa. Dra. Ana Paula Simioni, os traços estilísticos característicos da pintora são quase imperceptíveis neste trabalho. “Importante notar que, mais do que a individualidade da artista, o que está em jogo são as condições estabelecidas pelo comitente”.