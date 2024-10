Museu Republicano de Itu tem programação especial para o “Dia das Crianças”

Para celebrar o “Dia das Crianças”, o Museu Republicano de Itu vai realizar três atividades educativas, entre oficinas e mediações, voltadas especialmente para o público infantil, nos dias 12 e 13 de outubro.

No primeiro e no segundo dia, às 14h, em uma homenagem aos 100 anos de história da instituição, completados em 2023, de forma lúdica terá uma mediação sobre a criação do museu e de seus acervos.

Para completar, haverá no segundo dia, às 11h, a oficina “Aquarelando Miguelzinho Dutra”. O objetivo da atividade é valorizar e difundir a obra do artista do século 19 pertencente ao acervo do museu.

As atividades serão realizadas no Museu Republicano e as crianças devem estar acompanhadas de seus responsáveis. Aos interessados, mais informações por e-mail ([email protected]) ou por telefone (11 – 4023 0240, menu 3).