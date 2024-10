Museu Republicano abre inscrições para novo curso de extensão

O Museu Republicano de Itu abre inscrições online (via Sistema Apolo/USP) para um novo curso de extensão, “Museus-casas em Itu: história, cultura e arte a partir de coleções particulares”, no dia 5 de outubro. Gratuito, o curso é voltado exclusivamente para quem está matriculado em curso de graduação ou pós-graduação ou para quem já é profissional da área de cultura. As aulas serão ministradas nos dias 19 e 26 de outubro, das 9h às 17h.

As aulas acontecerão em quatro museus-casas ituanos: Casa Xavier de Oliveira, Chácara do Rosário, Casa Imperial e Casa Estúdio Extraordinário. Supervisor do Museu Republicano de Itu e coordenador responsável pelo curso, o Prof. Dr. Francisco de Carvalho Dias de Andrade diz que, apesar de ser pouco conhecida, esta é uma tipologia museal muito presente na cidade de Itu.

“Os quatro ministrantes convidados para este curso são justamente os proprietários dos museus-casas que iremos visitar nestes dois dias de aula. O nosso objetivo é divulgar a importante atuação cultural dos proprietários de museus-casas, seja como colecionadores conscientes de seu papel social ou como produtores culturais ligados ao circuito artístico e da economia do patrimônio cultura”, justifica o coordenador.

O curso contará com a participação dos proprietários dos museus-casas ituanos, ou seja, Maria Lúcia Almeida de Marins e Dias Caselli, Jair de Oliveira, João Pacheco e Raquel Fayad.

O prazo de inscrição para o curso vai até o dia 15 de outubro. Ao fim, os participantes com pelo menos 75% de frequência receberão certificado de conclusão. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Serviço Educativo do Museu Republicano de Itu por telefone (11 – 4023 0240) ou enviando mensagem por e-mail para o endereço eletrônico [email protected].

Local: Auditório do Centro de Estudos do Museu Republicano de Itu. Rua Barão de Itaim, 140, Centro, Itu.

Confira abaixo o programa das aulas:

Aula 1 – Museus-casas e a vida literária e artística de Itu

Manhã – Encontro no auditório do Centro de Estudos do Museu Republicano e visita ao Estúdio Extraordinário: panorama do cenário artístico de Itu, com ênfase nas iniciativas que vêm ocorrendo em anos mais recentes. Visita às exposições em cartaz, mediada pela proprietária e gestora, enfatizando o seu papel no fomento do cenário artístico, sua interlocução com outros agentes culturais de Itu e as atividades educativas desenvolvidas pelo Espaço.

Tarde – visita à Casa Imperial: história da casa, desde à sua construção até os dias atuais, principalmente em sua relação com a família Caselli. A formação da biblioteca e a atuação profissional, literária e jornalística de Maria Lúcia Caselli dentro do contexto cultural de Itu, focando nas iniciativas de fundo literário e editorial nas últimas décadas.

Aula 2 – Museus-casas e acervos históricos ituano

Manhã – Encontro no Centro de Estudos do Museu Republicano e visita à Chácara do Rosário: história da fazenda dentro do contexto do desenvolvimento da economia açucareira paulista no período colonial e a trajetória de preservação do imóvel desde a década de 1950 até os dias de hoje, com destaque para o seu papel pioneiro no turismo rural como estratégia de preservação do patrimônio cultural. O papel do acervo construído e do acervo móvel nas atividades educativas e turísticas promovidas pelos proprietários.