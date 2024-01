Museu Índia Vanuíre promove visitas mediadas para famílias no fim de semana

O Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Tupã (SP), promove nos últimos dias de janeiro uma atividade voltada para todas as idades. Trata-se do projeto “Família no Museu”, que propõe momentos de interação e valoriza a iniciativa dos pais em levarem seus filhos para conhecer museus e outras instituições culturais.

Além disso, o museu promove exposições temporárias que visam colocar o público em contato com diversas manifestações artísticas indígenas que valorizam a tradição dos povos originários. As atividades são gratuitas, com a possibilidade de ingresso voluntário (saiba mais ao final do texto).

Confira, abaixo, a programação do museu para os próximos dias.

Família no Museu

O Museu Índia Vanuíre proporciona experiências lúdicas e reflexivas aos seus visitantes para a integração das famílias com o ambiente museológico. Para o mês de janeiro, a ação de destaque é uma visita à exposição de longa duração “Tupã Plural” que, por meio de um jogo da memória temático, busca introduzir a questão histórica e cultural de povos indígenas em uma perspectiva intercultural.

Data: 27 e 28 de janeiro (sábado e domingo)

Horário: das 10h às 16h

Exposições temporárias



“Grafismos e Artes Indígenas do Oeste Paulista”

A exposição de grafismos indígenas destaca a riqueza cultural das etnias Kaingang, Krenak, Terena e Guarani Nhandewa, das terras indígenas Vanuíre, Icatu e Araribá. Além do aspecto estético, a exposição é um compromisso de respeito e preservação cultural. Ela desafia estereótipos, amplia identidades e convida a explorar as histórias, tradições e valores transmitidos por essas expressões artísticas.

“Cerâmica Terena: Preservando a Memória e a Tradição”

A exposição apresenta peças produzidas pelos povos Terena, habitantes das terras indígenas Icatu, em São Paulo, e Cachoeirinha, no Mato Grosso do Sul. São peças como panelas, jarros, moringas e esculturas, entre outros objetos. Algumas cerâmicas já fazem parte do acervo do museu, doados ainda em 1970; já outras obras contemporâneas foram adquiridas ao longo dos anos.

Além de especificidades da cerâmica Terena, a mostra também destaca depoimentos que valorizam e retratam as relações estabelecidas a partir da história, memória, cotidiano, transmissão do conhecimento entre gerações e a manutenção da tradição como um elo entre o passado e o presente.

“Caminhos Inclusivos: A Arte Transformadora”

A exposição reúne uma coleção de bonecas africanas confeccionadas com materiais recicláveis. As obras singulares foram criadas a partir de duas iniciativas inspiradoras: o projeto “O Olhar é o Sentir pelas Mãos”, que envolve pessoas cegas na criação das bonecas, e o projeto “Aguçando as Memórias”, que conta com a participação ativa de idosos na concepção das obras de arte.

Datas das exposições: 02 a 31 de janeiro

Horário: terça a domingo, das 9h às 18h

Ingresso voluntário

O Museu Índia Vanuíre convida o público a fazer parte da história da instituição e a contribuir para perpetuar as ações culturais e sociais desenvolvidas com a comunidade de Tupã e demais visitantes.

Uma das formas para promover sua sustentabilidade de maneira inclusiva foi a adoção de um o modelo de ingresso voluntário – conhecido no mundo todo como PWYW – do inglês “pay what you want” (pague o que quiser), que entrou em vigor em junho de 2017. A entrada ao equipamento continua sendo livre, mas, ao final da visita, o público é convidado a reverter para a instituição o valor que quiser, se puder.

A forma de arrecadação é uma maneira de remover a barreira da entrada e inspirar a generosidade das pessoas no sentido de contribuir com iniciativas culturais. Para a efetivação da doação, foi criado no museu um local específico que mostra ao interessado a diversidade de ações sociais e educativas realizadas pela unidade.

Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre

Localizado em Tupã (SP), o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre é uma instituição do Governo do Estado administrada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo em parceria com a ACAM Portinari – Organização Social de Cultura.

Fundado em 1966 e instalado em um prédio construído especialmente para abrigá-lo, o museu possui acervo, com cerca de 38 mil peças, relacionado à história da região onde está localizado e com foco na cultura indígena. Possui uma das mais importantes coleções etnográficas do país que representam diferentes comunidades indígenas brasileiras.

Funcionamento: terças, quartas, sextas, sábados e domingos, das 09h às 18h; quintas, das 9h às 20h.

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP