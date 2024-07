Museu do Futebol divulga resultado do 3º Concurso de Crônicas Esportivas  

Com o tema proposto “O Futebol na Várzea”, o Museu do Futebol divulga os textos vencedores do 3º Concurso de Crônicas Esportivas do Museu do Futebol, realizado em parceria com a Revista Placar e com o apoio do Programa de Ação Cultural – ProAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo. Com um número recorde de inscrições válidas, 696 no total, 20 escritoras e escritores foram escolhidos com crônicas que tinham como tema central O Futebol na Várzea.

Em primeiro lugar, a crônica O melhor jogador de todos os tempos apresentada pela escritora Viviane Ferreira Santiago foi considerada uma das mais impactantes e bem escritas. A crônica narrou de forma primorosa a história ficcional de João, um garoto com Síndrome de Down que encontrou na várzea uma paixão e um lugar de acolhimento – mesmo com muitos percalços. Viviane receberá o grande prêmio de R$ 7.000 e terá sua história publicada na edição impressa da Revista Placar.

O segundo lugar foi para Arzírio Cardoso com sua crônica intitulada O chute mágico, narrando a história de um menino que assiste a um jogo de várzea ao longe, da varanda da casa da avó, e se impressiona com a diferença de tempo entre o chute que vê, e o som que lhe chega à distância – um conceito da física que parece mágica ao garoto. Com um texto poético e que parte de um detalhe pequeno para abordar o ambiente em que jogo se desenvolve. O autor receberá R$ 5.000, como prêmio.

Em terceiro, ficou a crônica de Pedro Henrique de Oliveira, que levou R$ 3.000. O texto O mascarado do Necropolitano é uma irreverente crônica ficcional sobre um time de coveiros e marmoristas que defendiam o Necropolitano Football Club. Enfrentando os Beneditinos, com forte ligação paroquial, o “Necro”, como era chamado, enfrentava o grande desafio em manter sua invencibilidade, contando para isso com as forças do além.

Outros 17 textos foram premiados com R$ 1.000. São eles (a ordem não é um ranking):

Condomínio fechado, de Leandro Marçal Pereira

A grande virada, de Ricardo Ferrer

O gol de Ribamar, de Paulo Neumann

A assistente do treinador, de Mariana Carvalho

O time dos coroinhas, de Francisco Falabella

Seu Vardevarzio, de Custódio Rosa

Zagueiradas, de Elisa Massa

Várzeas e vazantes, de Francesco Jordani Rodrigues

Fabrício não quer ir à escola, de Pedro Corat

Heranças, de Mateus Ribeirete

O grande detalhe, de Vanessa Didolich Cristani

Catitu e Paturi, de Francisco Leite Duarte

Pastoral varzeana, de Mauro Donato

Olé, de Ana Fonseca

Nosso Maradona, de Sérgio Gorni de Almeida

Vivaldão, de André Telucazu Kondo

No interior, o futebol é questão de patrocínio, de Quefren Arsênio Rodrigues

Todas as crônicas serão publicadas em um livro, a ser editado pelo Museu do Futebol até o fim do ano. Mas as vencedoras já podem ser lidas no site do Museu do Futebol: Link

A comissão julgadora foi composta pela jornalista independente e pesquisadora Júlia Belas, colaboradora de vários veículos, incluindo o britânico The Guardian; pelo repórter da revista Placar, Klaus Richmond; e pelo presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo (ACEESP), Nelson Nunes. Também fizeram parte do júri Júlia Rosa, assistente administrativa do Núcleo Educativo do Museu do Futebol; Cecília Farias, linguista e pesquisadora do Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa; e a jornalista e museóloga Renata Beltrão, coordenadora do Núcleo de Comunicação e Marketing do IDBrasil Cultura, Educação e Esporte, organização social de cultura responsável pela gestão do Museu do Futebol e do Museu da Língua Portuguesa.