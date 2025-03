Museu das Ilusões alia educação e entretenimento para todas as idades

Com mais de 90 peças distribuídas por 1.500 m², o Museu das Ilusões reúne diversão e conhecimento sobre ilusões visuais, mensagens subliminares e a relação entre tempo, espaço e consciência, capaz de entreter o público, de forma lúdica e interativa.



A exposição joga com a perspectiva, o sombreamento e outros princípios da física, evocando uma ampla gama de sensações em visitantes de todas as idades, como a escultura do Van Gogh e a da Régua, que confunde os visitantes, dando a impressão de os tamanhos serem diferentes a partir do que vemos, sendo necessário a razão para compreender a realidade. Além de oferecer espaços instagramáveis, com os painéis 3D, que divertem com fotos e filmagens de situações que parecem impossíveis.

“O estudo das ilusões óticas revela como nossas mentes frequentemente fazem suposições sobre o mundo, moldando nossas imagens com base em nossos sentidos, perspectivas e informações pré-existentes, frequentemente nos fazendo enxergar o que não é real” explica Julio Abdalla, físico e curador do museu.

O evento utiliza o conceito de edutainment, também chamado de edutretenimento, que alia educação e entretenimento. Paulo Zimmermann, diretor executivo do Museu, explica que este é um dos motivos de tanto sucesso do museu das ilusões pelo país, um evento educativo que se utiliza de recursos de entretenimento para despertar a curiosidade das pessoas. “A exposição traz uma proposta que incentiva a cultura e a ciência pelo país com uma atividade para todas as idades, que permite a interação de várias gerações, dos avôs aos netinhos”, reforça Zimmermann.

A montagem no Shopping Metrópole conta com o inédito Labirinto de Espelhos, além de peças feitas exclusivamente para o museu, como as esculturas do Santos Dumont e da Marilyn Monroe e seis novos painéis 3D: Gatinho, Panqueca, Casulo de Experiência, Cofre dos Sonhos, Tubarão, Viking Gigante, Primata Feroz e Excalibur

“É uma experiência interativa e educativa, perfeita para grupos escolares em busca de aprendizado lúdico, entusiastas da ciência e visitantes em busca de diversão que desafie os sentidos e faça refletir sobre como percebemos o mundo ao redor”, reforça Valeria De Biasi, superintendente do Shopping Metrópole.

SERVIÇO:

Museu das Ilusões- até dia 30 de abril

Local – Piso G1, acesso pela escada rolante ao lado da loja Riachuelo ou pelo elevador próximo da loja Lupo

Horário – Segundas-feiras: só funciona a bilheteria das 10h às 21h

Terça a sábado – das 10h às 22h, com entrada até às 21h.

Domingos e feriados – das 12h às 20h, com entrada até às 19h.

Valor do ingresso – R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada. Valor promocional para Grupos e Famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240,00.

Ingressos: à venda na bilheteria instalada próxima a loja Riachuelo e online pelo site do Museu

Agendamento para escolas– 11 99799-2881



Crédito:Divulgação Shopping Metrópole Sala Invertida

Crédito:Divulgação Shopping Metrópole Percepção da Mente