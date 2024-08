Museu da Imigração: SP promove evento sobre ancestralidade e heranças culturais

O Museu da Imigração (MI) – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo – recebe nos dias 29, 30 e 31 de agosto o evento “FamilySearch Imigrantes – Celebrando Nossos Antepassados”. A iniciativa, promovida pelo FamilySearch, maior portal de genealogia do mundo, em parceria com o MI, contará com diversas ações que celebram as migrações e as diásporas que compõem a identidade brasileira e sua história.

Com atividades especiais para toda a família, o público poderá desfrutar de palestras, criar gratuitamente sua árvore genealógica e vivenciar descobertas relacionadas a sua genealogia e história dos antepassados. Além disso, a programação contará com apresentações musicais e praça de alimentação com comidas típicas de países com maior concentração de imigrantes para o Brasil, como Itália, Alemanha, Venezuela, Japão, entre outros.

A agenda dos três dias conta com palestras sobre imigração italiana, alemã, libanesa, portuguesa, judaica, diáspora africana e também sobre história oral, além de pesquisas genealógicas, DNA e outros temas centrais. Entre os palestrantes, estão importantes pesquisadores da área, como: os genealogistas Carlos Barata e Daniel Taddone; o presidente da Asbrap (Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia), Renato de Lucca; e Larissa Penna, especialista da Genera, empresa de testes de DNA genealógicos. A programação está sujeita à lotação e as inscrições serão feitas por ordem de chegada.

Durante os dias de evento, o Museu da Imigração – sede da antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás, que abrigou imigrantes entre 1887 e 1978 – seguirá com sua programação normal, possibilitando acesso às exposições e ao Centro de Preservação, Pesquisa e Referência, que potencializam histórias de povos que passaram pela hospedaria e colaboraram com a formação do Brasil atual.

“Nós do FamilySearch, em conjunto com o Museu da Imigração, convidamos todos a prestigiarem esse grande evento que celebra a família, nossos antepassados e raízes. Nossa missão será ajudar os visitantes a saber um pouco mais sobre sua genealogia e história da família de forma empolgante”, diz Adriano Almeida, Gerente Nacional do FamilySearch para o Brasil.

Confira a agenda de palestras:

29 de agosto

13h | Fernanda Carvalho – Imigrantes Italianos que Construíram São Paulo (Local: Ateliê Educativo)

14h | Daniela Rothfuss – Imigração Alemã (Local: Ateliê Educativo)

15h | Amandine Vilsoni – História Oral (Local: Ateliê Educativo)

16h | Charles Goldenzon – Imigração Judaica (Local: Ateliê Educativo)

30 de agosto

13h | Rotunno Cidadania – Pesquisas Genealógicas para Dupla Cidadania (Local: Ateliê Educativo)

14h | Juliana Schuery – Imigração Libanesa (Local: Ateliê Educativo)

14h | Virginio Mantesso – Imigração Italiana (Local: Auditório)

15h | Viviane Pompeu – Imigração Portuguesa (Local: Ateliê Educativo)

16h | Dra. Larissa Penna (Genera) – DNA do Brasil (Local: Auditório)

17h | UOL Projeto Origens (Helton Simões Gomes) – Diáspora Africana (Local: Ateliê Educativo)

17h | Carlos Eduardo Barata – Imigração no Brasil (Local: Ateliê Educativo)

31 de agosto

10h30 | Grupo Terra Meiga (Local: Palco – Jardim do Museu)

11h | Grupo Folclórico Cruz de Malta (Local: Palco – Jardim do Museu)

11h | Italea (Local: Ateliê Educativo)

11h | Rodrigo C. – Árvore Familiar do FamilySearch (Local: Auditório)

11h30 | Grupo Folclórico da Madeira (Local: Palco – Jardim do Museu)

12h | Grupo Jadran – Sociedade Amigos da Dalmácia (Local: Palco – Jardim do Museu)

12h | Tomislav Correia-Deur – Imigração Croata (Local: Ateliê Educativo)

12h | Daniel Taddone – Sobrenomes (Local: Auditório)

13h | Steve Rockwood – CEO do FamilySearch (Local: Palco – Jardim do Museu)

14h |Gustavo Taniguti– Imigração Japonesa (Local: Ateliê Educativo)

14h | Sorteio de Prêmios (Local: Palco – Jardim do Museu)

14h | Henrique Trindade – Imigração na Hospedaria (Local: Auditório)

15h | Bia Marmelo e João Daniel (Local: Palco – Jardim do Museu)

17h | Show de encerramento (Local: Palco – Jardim do Museu)

Das 10h às 18h | Tendas de Gastronomia

Para mais informações de programação, acesse o site.

Sobre o FamilySearch

O FamilySearch International é uma organização sem fins lucrativos que disponibiliza de forma gratuita registros genealógicos digitalizados para consulta, além de muitos outros recursos que podem ajudar as pessoas a pesquisarem sua genealogia e história da família. Trata-se do maior acervo de registros histórico-genealógicos do mundo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias patrocina os serviços e recursos gratuitos do FamilySearch.org para todas as pessoas.

Serviço

FamilySearch Imigrantes – Celebrando Nossos Antepassados

Datas: 29, 30 e 31 de agosto

Horário: das 10h às 18h

Ingressos: Inteira R$ 16 | Meia-entrada R$ 8 | Sábado gratuito

Local: Museu da Imigração

Evento sujeito à lotação.

A programação pode sofrer alterações sem aviso prévio.

Museu da Imigração

Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca – São Paulo/SP

Tel.: (11) 2692-1866

Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos, das 10h às 17h

Acessibilidade no local – Bicicletário na calçada da instituição | Metrô Bresser-Mooca