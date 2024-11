Museu da Imagem e do Som de Tatuí recebe apoio da COOP através da Lei Rouanet

Alinhado com o 7º princípio cooperativista de desenvolvimento das comunidades onde a rede de varejo atua e por meio do pilar Coop Faz Bem pra Comunidade da sua plataforma de sustentabilidade, a Coop foi uma das patrocinadoras da implementação do MIS – Museu da Imagem e do Som de Tatuí, inaugurado o último dia 7 de novembro.

O apoio ocorreu através de um aporte via Lei Rouanet e o MIS está localizado no antigo matadouro da cidade de Tatuí (Avenida Domingos Bassi, esquina com a Avenida João Batista Correia Campos).

O projeto de instalação é de autoria da Arquiprom, com a colaboração do arquiteto Igor Tofolo, sendo desenvolvido com diretrizes museológicas pela especialista Cecília Machado. A iniciativa é complementada pela participação ativa de um Comitê Consultivo, criado em 2022 e composto por representantes da sociedade civil e do poder público, que colaboraram na construção de uma narrativa cultural significativa para Tatuí. Sua administração será compartilhada com a gestão do Museu Histórico Paulo Setúbal.

O novo empreendimento cultural renova o compromisso com a tradição e riqueza das manifestações artísticas de Tatuí, cidade que já conta com o título de Capital da Música, além de se tornar um espaço de cultura e lazer, atuando na preservação, pesquisa e divulgação da memória musical e imagética da cidade e de sua região.

“Colaborar com a implantação do MIS vai ao encontro de nossos princípios cooperativistas e éticos de poder ajudar as comunidades e o seu entorno, além de contribuir com a promoção da cultura e da inclusão de todos os públicos locais”, reforça Luciana Benteo, coordenadora de Comunicação Corporativa e de responsabilidade social da Coop.