Museu Catavento apresenta programação especial de férias em janeiro

O Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, administrado pela Catavento Cultural e Educacional, traz uma programação repleta de atividades para as férias de janeiro. Espetáculos, oficinas e atrações interativas prometem diversão e aprendizado para toda a família.

Entre os destaques estão o espetáculo de Mágica Científica, o encantador Química em Show, e a peça teatral As Histórias de Benê. O público também poderá participar de oficinas como Fósseis, Mini Terrário, Origami Tsuru, Teatro de Sombras, Boneca Abayomi, Descobrindo Biomas, Trilha Ecológica, Stop Motion, Light Painting e Construção de Pipa.

Outras atrações incluem o Oceanário, apresentações musicais com talentos das Fábricas de Cultura da Zona Leste e o educativo Ecomóvel, que aborda questões ambientais.

Confira abaixo o serviço completo:

Serviço – Férias de Janeiro no Museu Catavento

Espetáculo de Mágica Científica

Datas: 07 e 08/01 | 11 e 12/01

Horários: 11h e 14h

Local: Auditório

Química em Show

Datas: 14 a 24/01

Horários: Terça: 11h, 13h e 15h | Quarta a sexta: 15h | Sábado e domingo: 11h, 13h e 15h

Local: Auditório

Espetáculo Teatral “As Histórias de Benê”

Datas: 25 e 26/01

Horários: 11h e 14h

Local: Auditório

Oficina de Fósseis

Datas: 07 a 12/01

Horários: Terça e quarta: 10h, 11h, 14h e 15h | Quinta e sexta: 15h | Sábado e domingo: 10h, 11h, 14h e 15h

Local: Espaço Férias

Oficina de Mini Terrário

Datas: 14 a 26/01

Horários: Terça: 10h, 11h, 14h e 15h | Quarta a sexta: 15h | Sábado e domingo: 10h, 11h, 14h e 15h

Local: Espaço Férias

Oficina de Origami Tsuru

Datas: 07 e 08/01 | 11 e 12/01

Horários: Terça e quarta: 10h, 11h, 14h e 16h | Sábado e domingo: 10h e 11h

Local: Sala Oficinas Educativas

Oficina Teatro de Sombras

Datas: 14 e 21/01

Horários: 10h e 15h

Local: Sala Oficinas Educativas

Oficina de Boneca Abayomi

Datas: 28 a 31/01

Horários: 10h, 11h, 14h e 16h

Local: Sala Oficinas Educativas

Oficina Descobrindo Biomas

Datas: 07 a 31/01

Horários: 10h30, 11h30, 15h30 e 16h

Local: Sala de Oficinas Seção Vida

Oficina Trilha Ecológica

Datas: 08 a 31/01

Horários: 10h, 11h, 15h e 16h

Local: Sala de Oficinas Seção Vida

Oficina de Stop Motion

Data: 25/01

Horários: 11h, 12h, 14h, 15h e 16h

Local: Estúdio de TV

Oficina de Light Painting

Data: 26/01

Horários: 11h, 12h, 14h, 15h e 16h

Local: Estúdio de TV

Oceanário

Datas: 07 a 19/01

Horários: das 10h às 16h

Local: Tenda Tensionada

Oficina de Construção de Pipa

Datas: 21 a 26/01

Horários: 11h30, 13h30 e 14h30

Local: Tenda Tensionada

Música Ao Vivo: Fábricas de Talento

Datas: 07, 14, 21 e 28/01

Horários: A partir das 12h30

Local: Jardim Externo

Ecomóvel

Datas: 28 a 31/01

Horários: 09h30 às 16h

Local: Área Externa

Ingressos

Para algumas oficinas, é necessário retirar senha no site do museu.

Mais informações no site oficial do Museu Catavento