Museu Catavento apresenta novo Laboratório de Química

O Laboratório de Química do Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, foi reinaugurado no dia 29, com um layout totalmente diferente. Um visual mais moderno, experimentos disruptivos e novo patrocinador, a Unipar. Uma das atrações mais interativas do museu, o espaço foi totalmente revitalizado e modernizado em parceria com a Unipar, importante ator do setor químico e petroquímico.

“Para nós, da Unipar, é um prazer apoiar mais este espaço no Museu Catavento, um lugar que estimula o conhecimento científico e a educação de jovens e crianças. A parceria com o museu reflete o nosso compromisso em apoiar a educação de forma inovadora. Queremos aproximar a química do cotidiano dos estudantes e mostrar que ela está presente em tudo ao nosso redor. Com essa iniciativa, desmistificamos a ciência e incentivamos a curiosidade, contribuindo para a formação cultural e científica das novas gerações”, afirma Rodrigo Cannaval, CEO da Unipar. Além do conteúdo científico, o espaço passou por uma completa renovação cenográfica. O laboratório agora conta com arquibancadas reformadas para maior conforto dos visitantes e móveis totalmente refeitos, oferecendo um ambiente moderno, funcional e mais acolhedor, ideal para a realização das atividades.

Para fazer a química acontecer de forma lúdica e educativa

Desde sua inauguração em 2009, mais de 7,5 milhões de pessoas já visitaram o Museu Catavento, com cerca de 520 mil visitantes apenas em 2024. O público, composto principalmente por famílias, escolas e instituições de todo o país, busca o caráter interativo do museu. No novo Laboratório, que será aberto ao público nesta terça, dia 29 de outubro, os participantes podem realizar experimentos supervisionados por educadores do museu, como reações exotérmicas e endotérmicas, além de aprender sobre processos que envolvem a liberação de energia e a produção de gases. É uma maneira prática e divertida de entender conceitos fundamentais dessa ciência. A mediação tem duração aproximada de 30 minutos.

Entre os experimentos apresentados, destacam-se os testes de chama, onde diferentes substâncias são queimadas para revelar cores específicas associadas a elementos químicos, como o verde do cobre. Outro destaque é a reação com luminol, que ilustra a química da bioluminescência, produzindo uma intensa luz azulada semelhante à utilizada em investigações forenses. Além disso, os participantes podem observar a formação de bolhas de hidrogênio em reações entre metais e ácidos, exemplificando de maneira prática a liberação de gases inflamáveis.

Serviço: Museu Catavento apresenta novo Laboratório de Química

Endereço: Av. Mercúrio, s/n – Parque Dom Pedro II, São Paulo

Horário de funcionamento do museu: terça a domingo, das 9h às 17h (bilheteria fecha às 16h)

Ingressos: R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia-entrada), com gratuidade às terças-feiras

É necessário retirar senha para essa atividade devido à capacidade máxima.