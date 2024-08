Murilo Couto apresenta seu novo stand-up no Teatro Bradesco

Quem não gostaria de saber o caminho para se tornar um bilionário? Pois o comediante Murilo Couto, ou Murilo “Coach”, sabe muito bem como chegar lá. O artista está em cartaz pelo país com seu novo show de comédia “Murilo Coach – 7 passos para o Bilhão”.

Em São Paulo, ele se apresenta no dia 11 de outubro, no Teatro Bradesco, às 21h30. Os ingressos já estão à venda na plataforma uhuu.com e pontos autorizados. Mais informações no serviço abaixo.

Conhecido por seu trabalho como comediante, youtuber, ator, coach e rapper nas horas vagas, Murilo Couto traz ao palco uma nova faceta com a hilariante palestra “7 Passos para o Bilhão”. Nesta apresentação, o humorista se transforma em Murilo Coach, um personagem que mistura irreverência e paródia em uma palestra motivacional que promete fazer rir do início ao fim.

Contrariando qualquer expectativa de ensinamento sério, Murilo Coach oferece uma visão cômica e exagerada sobre autoconhecimento, transformação espiritual e desenvolvimento pessoal e financeiro. Seu objetivo é transformar qualquer “fracassado” em um “fracassado cheio de autoconfiança”, com uma boa dose de humor e sarcasmo. Afinal, quem precisa de conselhos sérios quando se pode rir à beça com um pouco de autocrítica?

Você está pronto para poder viver a vida do BILHÃO?

Sobre Murilo Couto

Há mais de 10 anos na comédia stand up, o humorista paraense Murilo Couto iniciou sua carreira na TV em 2009 na novela Malhação. Dois anos depois, passou a integrar o elenco do já extinto talk show Agora é Tarde (Band) ao lado de Danilo Gentilli.

Em 2013, foram contratados pelo SBT para o late show The Noite, exibido até hoje pelo canal.

No ano de 2016, Murilo foi finalista do prêmio “A Pessoa Mais Engraçada do Mundo”, promovido pelo clube de comédia americano Laugh Factory.

No ano seguinte, lançou seu primeiro show solo de stand up comedy Eu, Eu Murilo na Netflix, em 2019 gravou seu segundo especial de comédia Fazendo Suas Graça disponível no Youtube que já conta com mais de 6,7 milhões de visualizações e em 2020 e 2021 lançou na GloboPlay os terceiro e quarto especiais “2020” e “2021”, relatando suas experiências pandemicas.

É possível também encontrar Murilo na Netflix em seu primeiro filme gravado em 2018, “Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro”, o qual é um dos protagonistas. O filme virou uma série que está no ar no canal SBT.

Atualmente, Murilo viaja pelo Brasil com seus shows de stand up comedy, além de ser repórter do late show The Noite com Danilo Gentili. Murilo também é youtuber e se dedica a criar conteúdo para seu canal que conta com mais de 2,1 milhões de inscritos. Emicouto, seu personagem rapper, conquistou o Brasil e a cena do rap nacional com 10 músicas em diversas plataformas digitais incluindo Deezer e Spotify, somente nessa última já conta com cerca de 18.6k ouvintes mensais. Murilo Couto também está no programa Comedy Central Stand Up do canal Comedy Central.

Serviço São Paulo

Espetáculo: “Murilo Coach – 7 passos para o Bilhão”.

Data: 11 de outubro de 2024

Abertura da casa: 20h30

Início do show: 21h30

Valores: Ingressos a partir de R$ 40,00 + taxas

Local: Teatro Bradesco

Endereço: Rua Palestra Itália, nº 500 – 3º Piso | Perdizes – São Paulo – SP

Duração: 90 minutos.

Classificação: 16 anos. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis e crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam

Vendas on-line: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/murilo-coach-7-passos-para-o-bilhao-13548