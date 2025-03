“Mulheres Que Inspiram”: Confira os próximos eventos do mês das mulheres em Diadema

É o Mês das Mulheres em Diadema e a Prefeitura tem organizado uma programação especial de atividades para valorizar, inspirar e fortalecer as mulheres da cidade, numa celebração que se estende pelos centros culturais de diferentes bairros.

Veja abaixo o que acontece pertinho de você, na semana que vem:

DIA 19/3 – Quarta-feira

14h: Apresentação da Companhia de Dança da Melhor Idade e uma palestra com a professora Eliane Guaicuru sobre saúde da mulher e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama (com participação da equipe de enfermagem da Escola Guaicuru com medição de pressão e glicemia)

No Centro Cultural Heleny Guariba (Rua Barão de Uruguaiana, 87 – Jd. Ruyce, Diadema)

DIA 20/3 – Quinta-feira

8h30: Palestra “Reencontro de Mulheres na Maturidade”, com integrantes do Projeto 60+

No Centro Cultural Vladimir Herzog (Rua Eduardo de Matos, 159 – Campanário, Diadema)

DIA 23/3 – Domingo

9h: Dança com integrantes do Projeto 60+

13h30: Em parceria com a Coordenadoria da Juventude, homenagem a Ordalina Cândido, artista da cidade, com um grafite feito por artistas locais, muita música, aula aberta de dança, roda de conversa e premiação aos homenageados

Exposições

Lembrando ainda que ao longo de todo o mês de março, continuam abertas à visitação as exposições gratuitas “Moda Brasileira, Uma Retrospectiva”, no saguão do Teatro Clara Nunes (Rua Graciosa, 300 – Centro, Diadema – até 13/4), e a exposição literária “Quadrinhos Delas”, na Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira (Rua Bernardo Lobo, 263 – Vila Nogueira, Diadema – até 31/3).