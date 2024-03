Prestação de serviços à população abre mês das mulheres em Diadema

O sábado de sol em Diadema foi aproveitado por cerca de 200 pessoas que tiveram acesso aos mais diferentes serviços ofertados pela Prefeitura de Diadema. No bairro Serraria foi realizada a primeira edição do evento Empoderando as Mulheres Além das Fronteiras, iniciativa da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres em parceria com todas as secretarias municipais, que ofertou orientações em saúde, nutrição, atualização de vacinas, serviços de beleza prestados pelos alunos da Fundação Florestan Fernandes e muito mais.

O evento foi o primeiro de uma série de quatro atividades semelhantes que serão realizadas ao longo do mês de março, sempre aos sábados, em celebração ao Dia Internacional de Mulher, 8 de março. A aposentada Maria Losinha Soares, 73 anos, aproveitou a oportunidade para tomar a vacina contra a Covid-19. “É muito bom ter o serviço assim perto da gente, no final de semana”, celebrou. “Às vezes, na correria do dia a dia a gente relaxa e não coloca as coisas em dia. Agora já vou resolver”, completou. Ao longo do dia, foram aplicadas 38 doses de vacinas diversas.

A também aposentada Josefa Lucas de Sales, 68, apesar de estar com a vacinação em dia, elogiou muito a iniciativa. “Quem trabalha direto durante a semana acaba não tendo tempo. E no sábado, pertinho de casa, fica muito mais fácil. Parabéns para a prefeitura”, elogiou. Josefa se impressionou com a revista que mostra o andamento das obras do Quarteirão da Educação, mega complexo educacional, cultural, de esporte e lazer que está sendo construído no Jardim Marilene. “Assim nossa cidade fica cada dia melhor”, afirmou.

A coordenadora de Políticas para as Mulheres de Diadema, Sheila Onório, avaliou que o primeiro dia da ação foi um sucesso. “A gente recebeu muitos retornos das pessoas elogiando o fato de ter sido no sábado, perto de casa, no bairro. Com certeza os outros eventos também vão atender a população em toda a cidade”, concluiu.

O prefeito José de Filippi Júnior destacou a importância da descentralização dos serviços, de ofertar onde o munícipe está o que ele precisa, como forma de promover cada vez mais o acesso à cidadania. “A gente também tá celebrando o Dia da Mulher, a mulher que é esse símbolo do cuidado e é o que a gente tem que ter na nossa administração, o cuidado com todo mundo, o acesso aos serviços, conhecer a nossa população e estar juntos“, finalizou.

A próxima edição do evento Empoderando as Mulheres Além das Fronteiras será realizado no dia 9 de março, das 9h às 14h, no bairro Casa Grande. Confira a programação completa em https://portal.diadema.sp.gov.br/cultura-prestacao-de-servicos-e-lazer-marcam-mes-da-mulher/.