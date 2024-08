Mulheres Poderosas invadem o Teatro

No dia 18 de Agosto último, São Paulo se rendeu a uma dama de quase noventa e cinco anos que reuniu 15.000 pessoas para uma leitura dramática.

A dama: Fernanda Montenegro, primeiro nome do teatro nacional, a leitura: “A Cerimônia do Adeus” da igualmente autora feminista Simone de Beauvoir. Com esse fato se consolida a projeção que a mulher vem cada vez mais ocupando, rainhas das suas questões, vigilantes na causa de que, os abusos contra seus símbolos jamais se repitam na sociedade futura. Mas se a beleza feminina já foi inspiração para música, quadros e fotos, o teatro não poderia mesmos ficar de fora, a ribalta se ilumina, para contar a história de mulheres, que defenderam o seu espaço com unhas, dentes e claro, com muito charme e sedução.

Batizado com o nome de uma mulher que se tornou símbolo do empreendedorismo cultural, o Teatro Ruth Escobar em Setembro, apresentará três espetáculos, onde a protagonista é uma mulher, se defendendo do monopólio machista, sem nunca esquecerem as suas prerrogativas de mãe, amante e rainha da sua família.

Vamos aos espetáculos e as suas mulheres em destaque:

“MARIA, A BONITA”

Maria Gomes de Oliveira ou Maria Bonita nasceu na Bahia, foi casada, mulher do lar, abandonou tudo para seguir a vida do cangaço, ao lado de seu companheiro Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Primeira mulher a integrar o cangaço, na encenação da Companhia Àgata de Artes, com texto de Silvio Tadeu, apresenta a atriz Gigi Santos encarnando a personagem título, trazendo momentos da sua infância, do primeiro casamento, do encontro com Lampião, o nascimento da primeira filha, perseguição e morte pela polícia do estado de Sergipe. Traz ainda a participação especial do músico e cantor Alexandre Cuba.

A insubordinação da personagem diante do machismo da época também é discutida e não obstante, a data de nascimento da personagem coincide com a data de comemoração do Dia Internacional da Mulher, embora haja controvérsias se Maria Gomes nasceu mesmo nesse dia. Música, interpretação e muita interatividade marcam a encenação, inspirada em uma personagem genuinamente brasileira.

“MARILYN, POR TRÁS DO ESPELHO”

Através da história de Marilyn Monroe, estrela mundial do cinema e mulher-ícone do século XX, a peça convida a uma reflexão sobre solidão e depressão, temas atuais e urgentes no mundo contemporâneo, especialmente com o advento da pandemia mundial.

“Marilyn, por trás do espelho” investiga uma Marilyn menos conhecida, para além do glamour que a eternizou. A mulher por trás do espelho, com que muitas mulheres – e por que não homens – se identificam. Os medos, a solidão, o desejo de ser mãe, a luta pelo reconhecimento na carreira, o abandono, os relacionamentos abusivos, a baixa autoestima, temas universais que se conectam com o público.

Nascida Norma Jeane Mortenson em 1º de junho de 1926, Los Angeles, Marilyn Monroe tornou-se uma das maiores estrelas de cinema de Hollywood e um dos maiores símbolos sexuais do século XX, imortalizada pelos cabelos loiros e curvas generosas.

O espetáculo solo da atriz Anna Sant´Ana, tem direção de Ana Isabel Augusto, encenadora portuguesa com mais de 25 anos de experiência, diretora-fundadora do grupo de teatro do ISCTE-IUL, de Lisboa, em atividade há mais de 20 anos. Ana Isabel veio ao Brasil especialmente para dirigir a montagem.

“TERREIRO DOS AFLITOS”

O único espetáculo que se propõe a trazer o protagonismo feminino com uma personagem fictícia, embora inspirada em uma história real, em Mãe Bernadete, uma ialorixá, ativista e líder quilombola brasileira assassinada em 17 de agosto de 2023.

Na cidade de Aracati, Mãe Anya, interpretada pela atriz Ju Camata, que colabora com o texto e direção, luta contra a prepotência de Jesus dos Santos, um empresário que quer destruir o Terreiro dos Aflitos, para construir um grande mercado de carnes. Ao contrário do que se possa imaginar, a mãe de santo recebe apoio da igreja, na pessoa de Padre Francisco, mas a situação se agrava com o assassinato de seu filho adotivo, Zola.

Além da força da mulher e mãe representada em Anaya, o texto discute a intolerância religiosa, ao expor o preconceito contra as religiões de matriz africana, que traz mulheres como líderes em sua maioria.

DESCONTO NOS ESPETÁCULOS

Assim, quem quiser se abastecer de um pouco mais de informações sobre a luta e ascensão das mulheres na sociedade, basta escolher um dos espetáculos. Assistindo a um deles, você poderá obter desconto de 50% para assistir aos outros, uma vez que o Teatro Ruth Escobar, administrado pela APETESP (Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo), concede o Cartão Fidelidade, dando desconto em todas as salas da sua rede, incluindo o Teatro Maria Della Costa.

SERVIÇO :

“MARIA, A BONITA”

Dia 01 de Setembro às 19 Horas, Domingo

Teatro Ruth Escobar – Sala Miriam Muniz

Ingressos: R$ 60,00 Indicação: Livre Duração: 60 min

“MARILYN”

Dias: 06 de setembro a 27 de Setembro, sextas ás 20 Horas.

Teatro Ruth Escobar – Sala Dina Sfat

Ingressos: R$ 80,00 Indicação: 14 anos Duração: 90 min

“TERREIRO DOS AFLITOS”

Dias: 08, 15 e 29 de Setembro, Domingos às 19 horas

Teatro Ruth Escobar – Sala Miriam Muniz

Ingressos: R$ 60,00 Indicação: Livre Duração : 60 min

