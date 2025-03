Mulheres em Tecnologia: Crescimento e Oportunidades no Qualifica SP

No mês que celebra o Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo (SDE) destaca um dado significativo: das 88.695 mulheres que se inscreveram no programa Qualifica SP entre março de 2023 e março de 2025, aproximadamente 24% (ou seja, 21.119) optaram por cursos na área de tecnologia da informação e comunicação. Essa estatística ressalta o crescente interesse feminino por um setor em expansão, embora ainda dominado por homens.

Yasmin Alves, uma jovem de 25 anos, é um exemplo desse engajamento. Moradora de Jacareí, no Vale do Paraíba, ela iniciou sua trajetória profissional como técnica de enfermagem, mas sempre nutriu um forte interesse por tecnologia. Ao se inscrever nos cursos de Computação em Nuvem AZ-900, oferecido pela Microsoft, e Inteligência Artificial do Google Cloud, Yasmin descobriu a possibilidade de se reinventar. “Nunca havia estudado esses temas e consegui aprender do zero. No AZ-900, por exemplo, entrei sem base e terminei certificada pela Microsoft”, relata a estudante, enfatizando a importância da diversidade nas turmas do Qualifica SP.

Os dados referentes à participação feminina no setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) demonstram um leve avanço: em 2023, a participação das mulheres cresceu 1,5% em relação aos homens. Entre os anos de 2020 a 2023, esse aumento anual foi de 7,7%. Visando esse panorama positivo, a SDE implementa o programa Qualifica SP para promover a inclusão feminina através da oferta de cursos profissionalizantes gratuitos.

Mônica de Souza Oliveira do Nascimento, professora de tecnologia no Qualifica SP, defende que é fundamental fomentar o interesse por ciência e tecnologia entre as mulheres. “Oferecer cursos e workshops é essencial para incentivar esse público. Devemos também promover modelos femininos de referência e criar redes de apoio que ajudem a combater estereótipos de gênero“, afirma Mônica. Ela destaca que apesar dos avanços nas áreas tecnológicas e na inteligência artificial, muitos desafios persistem. As mulheres frequentemente se veem sobrecarregadas com múltiplas responsabilidades que dificultam sua ascensão profissional.

Mônica observa que apesar das dificuldades enfrentadas pelas mulheres nesse setor – como equilibrar carreira com obrigações familiares – elas demonstram uma resiliência admirável. “É crucial motivar meninas e mulheres a enxergarem na tecnologia um campo onde podem se desenvolver e fazer diferença no futuro”, acrescenta.

Além disso, o Qualifica SP está com inscrições abertas para o curso “IA Para Todos“, uma iniciativa destinada àqueles que desejam se aprofundar em inteligência artificial. Com parceria da StartSe, o curso é totalmente online e assíncrono, permitindo aos alunos flexibilidade para estudar conforme sua disponibilidade. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de março através do site www.qualificasp.sp.gov.br.