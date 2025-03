Com 1 milhão de vagas, o curso “IA Para Todos” do Qualifica SP, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), em parceria com a StartSe, segue com inscrições abertas até o dia 31 de março. A qualificação é voltada para quem deseja aprender sobre ferramentas de Inteligência Artificial, cada vez mais presentes no mercado de trabalho. Os moradores da Região Metropolitana de São Paulo interessados devem se cadastrar pelo site www.qualificasp.sp.gov.br.

Segundo uma pesquisa do ManpowerGroup, mais da metade (52%) das grandes empresas globais já utilizam IA em suas operações. Além disso, 33% das organizações que ainda não adotaram a tecnologia planejam implementá-la até 2027.

O curso é oferecido no formato on-line em modo assíncrono, o que permite o estudante realizá-lo quando e onde quiser. A jornada de aprendizado é dividida em quatro módulos:

Desmistifica a IA e demonstra que qualquer pessoa pode utilizá-la. Ensina como integrá-la ao dia a dia Apresenta aplicações para transformar atividades cotidianas em processos mais produtivos Foca na atualização e uso de diferentes ferramentas

Outro ponto levantado pela pesquisa é que a falta de profissionais qualificados é o segundo maior desafio para a adoção global da IA nas empresas, com 31% das lideranças apontando essa dificuldade.

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.qualificasp.sp.gov.br/ até o dia 31 de março. Podem participar moradores do estado de São Paulo alfabetizados, não há idade mínima e máxima exigidas.

Com início imediato após a realização da inscrição, o curso tem duração de quatro horas de aprendizado e pode ser concluído em até três meses. Ao final, os alunos receberão certificado emitido pela StartSe.

Serviço

Atenção, Região Metropolitana! Qualifica SP oferece 1 milhão de vagas em curso gratuito e remoto de Inteligência Artificial

Quantidade de vagas: 1 milhão de vagas

Formato: remoto

Inscrições: até 31 de março

Início das aulas: imediato após a inscrição