Mulheres em Movimento de Diadema participa da Mostra de Dança 60+

O Grupo de Dança/GPT Mulheres em Movimento de Diadema participou no último domingo, no Teatro Clara Nunes, da Mostra de Dança 60+. O coletivo de mulheres apresentou a coreografia “No Xique-Xique do Maracatu” e mais 20 balés foram levados ao palco do teatro por outros grupos locais.

A Mostra de Dança 60+ é uma das ações do Projeto 60 + Lindo, Leve e Solto da Secretaria de Cultura, voltada para a pessoa idosa. O programa, além de dança, oferece oficinas diversas, entre elas canto coral e artesanato, com objetivo de convívio social e ressocialização por meio da cultura.

Dirigido pelo professor Jurandir de Souza, o Mostra 60+ trabalha com a proposta de que todos podem dançar e que o envelhecimento com saúde traz bem estar, qualidade de vida, e deixa os corpos ativos.

Outros eventos – Formado por 40 integrantes, o Grupo Dança/GPT de Diadema foi criado no ano de 2023. O grupo é resultado das ações do Programa Mulheres em Movimento (PMM), da Secretaria de Segurança Alimentar, realizado com o objetivo de promover exercícios físicos, cidadania e cultura.

O coletivo já se apresentou em diversos eventos de dança em São Paulo, entre eles o Ginga Brasil Uni Ìtalo-São Paulo (na Capital); o Festival de Ginástica Rítmica e Dança Sesc São Caetano/USCS; e o Festival de Ginástica Para Todos (GPT) realizado, em abril passado no SESC Santos.

A Ginástica Para Todos (GPT) é uma modalidade que pode ser praticada por todos, nas linguagens: circo, ginástica, dança e expressão corporal. Com essa perspectiva são desenvolvidos os fundamentos diversão, ginástica e amizade, que possibilitam a participação de muitas pessoas, ao mesmo tempo, sem ter em conta a idade e a condição física.