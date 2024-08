Mulheres da periferia de SP recebem formação para trabalharem na construção civil

Sete mulheres da periferia de São Paulo, selecionadas para o projeto Cimento e Batom, promovido pela Carioca Engenharia e pelo Instituto Mulher em Construção, estarão aptas a trabalharem na construção civil a partir de segunda-feira (12/08). Deste grupo, algumas nunca tiveram acesso a um canteiro de obra, outras querem aprender para construírem as próprias casas e uma veio de longe, da Venezuela, em busca de um futuro melhor para a família. Durante três semanas, as alunas no projeto puderam aprender noções de elétrica, hidráulica, pintura, reparo de parede e gesso, por meio de 168 horas de treinamento e com a possibilidade de ser contratada ao fim do curso. A formatura acontece na próxima segunda (12/08), na Comunidade Cidade Julia, em São Paulo.

Para Marcela Magalhães, formada em RH e que hoje monitora do projeto, o trabalho na construção civil sempre foi um sonho. “Eu sempre trabalhei em algumas obras antes, sou formada em RH, mas a minha paixão sempre foram as obras. Gosto de ver a casa levantar, a elétrica e poder pintar aquele espaço. Estou onde eu quero, exatamente onde eu quero, capacitando mulheres. Dar a elas a oportunidade que eu também tive”, reforça Marcela que fez o curso em 2021 e batalhou por uma vaga no próprio Instituto. “Essas meninas são muito guerreiras. Algumas turmas que a gente treinou tinham meninas que trabalhavam à noite e vinham direto do serviço. Precisavam deixar o filho pequeno em casa para fazerem o curso. Isso me emocionou muito, me deixou muito motivada. Eu me arrepio ao falar dessas meninas, elas são fantásticas”, comenta Marcela. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 50% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Dentro deste cenário, menos da metade está empregada no setor formal e apenas 10% está inserida na construção civil.

Para Maryuri Villarroel, a oportunidade apareceu por um anúncio no Instagram. O curso vai lhe ajudar a construir a sua casa própria, um sonho que mantém com o marido desde que chegou da Venezuela, há três anos. “Eu vi o anúncio e comentei com o meu marido. Ele disse que não era coisa de mulher, mas depois me apoiou. Quero ajudá-lo a construir a nossa casa. Antigamente, as mulheres não tinham tantas oportunidades neste ramo, mas a mulher pode fazer tudo o que ela se propõe em sua vida”, conta Marjorie que fez curso de elétrica, hidráulica, pintura, carpete, cerâmica e gesso.

Os treinamentos foram realizados dentro do canteiro da obra do Consórcio Mananciais, projeto que acontece na Zona Sul da capital paulista e que vai beneficiar mais de 2 mil famílias que vivem na região, após sua finalização. Profissionais do consórcio também ministraram capacitações, mostrando as particularidades do sistema construtivo da empresa. “Algumas alunas serão contratadas pelo consórcio e poderão garantir o sustento da família. A diversidade é um pilar muito importante para nós e esse projeto é um primeiro passo para um canteiro de obras cada vez mais diverso e com oportunidades para todos”, reforça Marcus Garcia, Gerente de Contrato da Carioca.