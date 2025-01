Mulher de 22 anos suspeita de tirar a vida de irmã de 4 anos em surto psicótico

A Polícia Civil de Santa Catarina está investigando um trágico caso ocorrido em Mafra, no norte do estado, onde uma mulher de 22 anos é suspeita de assassinar sua irmã mais nova, de apenas 4 anos, com uma faca. O incidente chocou a comunidade local e levantou questões sobre a saúde mental da suspeita.

O crime ocorreu na manhã de segunda-feira, dia 13, por volta das 9h50, na Vila Ivete. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a suspeita barricada em um quarto da residência. Ela estava armada com duas facas.

A abordagem policial se mostrou complexa, pois a mulher se negou a se entregar. Os agentes tentaram inicialmente uma negociação verbal, mas sem sucesso. Para desarmá-la, foi necessário o uso de spray de pimenta e uma arma de choque. Após conseguir entrar no cômodo, os policiais imobilizaram a suspeita.

Infelizmente, a vítima não sobreviveu aos ferimentos e chegou ao hospital já em estado crítico. Os pais da criança informaram que a menina foi levada para receber socorro imediatamente após o ataque.

De acordo com informações fornecidas pela polícia, a suspeita estaria passando por um surto psicótico no momento do crime. O delegado responsável pelo caso, Eduardo Borges, indicou que um exame será realizado para avaliar sua condição mental.

A família da suspeita revelou à polícia que ela estava sob acompanhamento psiquiátrico antes do incidente. É importante notar que a mulher não possui passagens policiais anteriores.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias que levaram ao ato violento e busca esclarecer os motivos por trás da tragédia familiar. As autoridades ainda não forneceram detalhes adicionais sobre o estado atual da suspeita ou o andamento da investigação.

Este caso levantou preocupações acerca da saúde mental e o apoio disponível para pessoas que podem estar enfrentando dificuldades psicológicas em situações extremas.