Câmbio favorável impulsiona turismo argentino em Santa Catarina

A presença de turistas argentinos nas praias brasileiras, particularmente em Santa Catarina, tem se intensificado, impulsionada pela atual valorização do peso argentino em relação ao real. Profissionais do setor turístico estão otimistas quanto ao aumento no fluxo de visitantes vindos do país vizinho, especialmente nas areias do litoral catarinense.

No ano passado, o Brasil registrou a entrada de mais de 6,6 milhões de turistas internacionais, com os argentinos representando uma parcela significativa desse total. Segundo dados divulgados pelo Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal, 1.953.548 argentinos desembarcaram em solo brasileiro.

Em 2024, Santa Catarina já recebeu mais de 495 mil turistas internacionais, refletindo um aumento de 71,7% em comparação ao ano anterior. A secretária de Turismo de Florianópolis, Zena Becker, destacou que a presença argentina já é notável. Desde 1980, muitos argentinos escolhem Florianópolis como destino para suas férias, uma tradição que se perpetua por vários fatores: a proximidade geográfica, a possibilidade de viagem de carro e as águas mais quentes do que as praias argentinas, como Mar del Plata.

A valorização do peso argentino promovida pelo governo local e a atual cotação do dólar – que permanece acima de R$ 6 – têm incentivado ainda mais essa movimentação turística. Becker recordou que anos anteriores, como 2013 e 2014, foram marcados por uma diminuição no fluxo argentino para o Brasil; no entanto, neste momento as expectativas são positivas.

De acordo com informações coletadas em aeroportos e rodoviárias da região, espera-se um crescimento de 15% na chegada de turistas argentinos a Florianópolis. Essa estatística não contabiliza aqueles que viajam por meios alternativos, como carros particulares ou ônibus de agências de viagens.

A prefeitura local estima receber cerca de 2,5 milhões de turistas durante a alta temporada, que se estende desde o início de dezembro até o final de março. Embora a Argentina continue sendo o maior mercado emissor de turistas para Florianópolis, observa-se também um aumento na presença de chilenos.

Rosemari Tomazoni, presidente do Sindilojas em Balneário Camboriú – um dos principais destinos turísticos do estado – compartilha da mesma percepção sobre o influxo argentino. “Historicamente, os argentinos costumam visitar Balneário Camboriú após o Natal. O atual cenário econômico torna a viagem mais viável”, afirmou Tomazoni.

A comerciante também observou um aumento visível na presença argentina nos últimos dias. “É cedo para fornecer números precisos, mas já notamos uma crescente movimentação no comércio”, relatou. O espanhol tornou-se uma língua comum nas ruas da cidade; brasileiros frequentemente são abordados inicialmente em espanhol por trabalhadores locais oferecendo serviços diversos.

As placas com inscrições argentinas nas ruas são um sinal claro da crescente presença desses turistas. Além disso, os pontos turísticos estão cada vez mais lotados.

A química Marcela Urretabizkaya e seu marido Julio Giordano vieram velejando desde Buenos Aires em direção ao Sudeste brasileiro. O casal está aproveitando uma viagem planejada antes da valorização do peso e comentou sobre como isso facilitou seus gastos durante a estadia no Brasil.

“A diferença cambial não foi significativa na partida da Argentina. No entanto, agora é mais acessível para nós desfrutarmos das delícias locais, especialmente frutos do mar“, declarou Marcela. Essa é a primeira experiência deles navegando pelas águas brasileiras; anteriormente sempre optaram por viagens terrestres.

Virginia Viera, comerciante com 30 anos de experiência viajando ao Brasil, trouxe sua família para Balneário Camboriú nesta temporada e expressou como o câmbio favorável possibilitou um passeio mais confortável pela região.