Mulher aciona botão do pânico e GCM de Santo André prende agressor na Vila Suíça

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André prendeu na tarde deste domingo (23) um homem ameaçando a ex-companheira em sua residência, na Vila Suíça. A vítima, que tem medida protetiva, acionou o botão de pânico disponibilizado pela Patrulha Maria da Penha. Essa funcionalidade contribuiu para um rápido atendimento das equipes de área que patrulhavam o local.

Ao chegarem no endereço da vítima, o homem estava no portão da residência quando foi preso em flagrante. A mulher informou para os guardas que o ex-companheiro a ameaçava de morte. Durante levantamento das informações do homem, foi constatado que o mesmo possuía mandados de prisão em aberto e também era procurado há 10 anos por tentativa de homicídio na cidade de Lajeado, em Pernambuco.

O homem foi conduzido para o 6º Distrito Policial de Santo André, na Vila Mazzei, onde permaneceu à disposição das autoridades policiais.

Botão do pânico – O aplicativo é utilizado exclusivamente por mulheres que possuem medidas protetivas vigentes e que são atendidas pelo programa Patrulha Maria da Penha. Nas situações de risco à integridade física destas mulheres, a vítima aciona um botão desta ferramenta, instalado no celular, e um alarme soa na sede do COI (Centro de Operações Integradas) da Prefeitura e também na sede da GCM, dando agilidade no atendimento de ocorrências desta natureza.