Prefeitura de Santo André entrega nova viatura para Patrulha Maria da Penha

A Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André, recebeu uma nova viatura para ampliar o atendimento de mulheres atendidas pelo programa, e que contam com medidas protetivas vigentes. A entrega aconteceu na manhã desta quarta-feira (19), na sede da corporação, em evento alusivo ao Mês da Mulher e que contou com a presença do prefeito Gilvan Junior, além de autoridades do Legislativo andreense.

“Temos mais de 5 mil medidas protetivas inseridas neste exitoso programa, e hoje entregamos essa nova viatura, vamos dar cada vez mais celeridade no atendimento de ocorrências de violência contra a mulher. Já estamos em licitação para adquirir mais duas viaturas, que vai possibilitar um trabalho ada vez melhor, ampliando essa grande política pública de proteção das mulheres”, destacou o prefeito Gilvan.

Helber Aggio/PSA

A Patrulha Maria da Penha atende e monitora 1.320 mulheres com a atuação direta da GCM. O trabalho se dá com rondas e visitas periódicas no endereço destas mulheres, obedecendo o ciclo de atuação da Lei Maria da Penha. Desde sua criação, em 2020, as equipes atuaram em 5.028 ocorrências relacionadas a violência doméstica, com nenhum caso de feminicídio registrado em mulheres que ingressaram no programa. No período, 144 pessoas foram detidas.