Patrulha Maria da Penha atende 1,3 mil mulheres em Santo André

A Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André, atende e monitora 1.320 mulheres na cidade. Desde sua criação, em 2020, as equipes atuaram em 5.028 ocorrências relacionadas a violência doméstica, com nenhum caso de feminicídio registrado em mulheres que ingressaram no programa. Neste mesmo período, 144 pessoas foram detidas.

Os números foram apresentados nesta sexta-feira (7), em palestra realizada por integrantes da Patrulha Maria da Penha na sede da OAB Santo André. O encontro discutiu o processo de construção de uma rede de proteção para mulheres vítimas de violência, seja de gênero, doméstica ou mesmo familiar.

Na ocasião, a GCM Danielle Coelho, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, destacou a atuação da corporação focada na preservação da vida dessas mulheres. “O nosso trabalho atende e monitora as mulheres que possuem medidas protetivas vigentes. No caso de qualquer descumprimento dessas determinações nós agiremos com o rigor necessário”, pontuou Danielle.

Durante a palestra, a coordenadora da Patrulha Maria da Penha esclareceu ainda que, além de acolher, as equipes alertam por meio dessas palestras, todos os tipos de violência, além de apresentar para a comunidade os sinais que podem ser identificados sobre o ciclo da violência doméstica. “Todo esse desenvolvimento se dá, sobretudo, obedecendo regras que começam em um momento de tensão, depois o agressor parte para a violência e depois chega à fase do arrependimento“, frisou Danielle.

“O trabalho realizado pela Patrulha Maria da Penha nos motiva a aperfeiçoar cada vez mais nosso trabalho com esse programa de sucesso. É importante alertar essas mulheres para que procurem os serviços de acolhimento, visando proporcionar essencialmente a preservação da vida e o cumprimento da legislação”, finalizou o secretário de Segurança Cidadã, Temistocles Telmo.



Crédito:Alex Cavanha/PSA

