MrBeast e a Possível Aquisição do TikTok: Um Capítulo de Incertezas no Mercado Digital

O influenciador digital Jimmy Donaldson, amplamente conhecido como MrBeast, provocou reações entre seus seguidores ao manifestar sua intenção de adquirir o TikTok. Reconhecido por seus conteúdos elaborados no YouTube, onde é um dos criadores mais influentes, Donaldson utilizou a plataforma X para comunicar: “Ok, tudo bem, vou comprar o TikTok para que ele não seja banido.”

Conforme informações divulgadas pela CNN Brasil, apesar do tom jocoso da declaração, o advogado de Donaldson confirmou à CNN Internacional que ele está à frente de um consórcio de investidores com uma proposta concreta para a compra da plataforma. Em um vídeo postado no TikTok, o influenciador revelou: “Acabei de sair de uma reunião com um grupo de bilionários. TikTok, estamos falando sério. Temos uma oferta pronta para você.”

A proposta visa garantir a continuidade das operações do TikTok para seus 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, atendendo às exigências de segurança nacional impostas pelo governo americano. Jesse Tinsley, CEO da Employer.com e um dos principais líderes do consórcio, afirmou: “Nossa oferta representa uma solução que preserva esta plataforma vital enquanto aborda preocupações legítimas de segurança.”

Em meio a esse cenário, surgem rumores de que Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX e proprietário do X, também estaria considerando a compra do TikTok. O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, manifestou seu apoio à possível negociação envolvendo Musk, declarando: “Estou aberto à ideia. Com uma licença estadunidense, o aplicativo pode alcançar um valor de até US$ 1 trilhão (aproximadamente R$ 6,04 trilhões na conversão direta).”

Essa declaração de Trump sublinha a exigência de que qualquer novo proprietário do TikTok seja cidadão americano ou parte de uma empresa estabelecida nos EUA. Durante um encontro recente com representantes da ByteDance, Trump sugeriu um modelo de empreendimento conjunto onde os Estados Unidos teriam participação acionária significativa no aplicativo.

Contudo, apesar das declarações do ex-presidente, Musk ainda não se pronunciou oficialmente sobre a possibilidade de apresentar uma oferta. Além disso, a ByteDance negou qualquer conversa em andamento com o empresário, classificando as notícias como meros rumores.

É importante destacar que Musk foi convidado por Trump para liderar o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) e mantém uma relação próxima com o ex-presidente. O bilionário tem sido um apoiador ativo da campanha republicana, contribuindo financeiramente e incentivando sua base eleitoral.

Além da proposta liderada por MrBeast, outras iniciativas também estão em discussão. Uma delas é capitaneada pelo bilionário Frank McCourt e pelo investidor Kevin O’Leary, do programa “Shark Tank”. Denominada “Proposta do Povo pelo TikTok”, esta proposta conta com o apoio de figuras proeminentes como Tim Berners-Lee, inventor da World Wide Web (WWW), e a Guggenheim Securities.

As estimativas apontam que os ativos do TikTok nos EUA podem valer entre US$ 40 bilhões (cerca de R$ 241 bilhões) e US$ 50 bilhões (aproximadamente R$ 302 bilhões), excluindo-se o algoritmo – considerado o principal diferencial competitivo da plataforma. Apesar disso, o grupo liderado por McCourt havia anteriormente avaliado os ativos em cerca de US$ 20 bilhões (aproximadamente R$ 120 bilhões).

A venda do TikTok permanece envolta em incertezas à medida que a ByteDance reafirma sua posição contra a venda da operação. Enquanto isso, as propostas multimilionárias e as pressões políticas indicam que o futuro da rede social pode impactar significativamente o mercado tecnológico e as relações entre governos e plataformas digitais globais.

A ByteDance e o TikTok ainda não se pronunciaram publicamente sobre as negociações em curso.